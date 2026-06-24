El jugador ya le hizo saber a Arruabarrena su deseo de salir transferido rumbo a Europa.

Mientras Boca continúa en la búsqueda de refuerzos para jerarquizar el plantel de Rodolfo Arruabarrena, en Europa apareció un nuevo interesado en el fichaje de Exequiel Zeballos, delantero de flojo primer semestre pero todavía con buen valor de mercado para El Xeneize.

Tras la avanzada de Napoli hace aproximadamente un mes, en Italia se sumó Fiorentina a la fila de pretendientes por El Changuito, aunque hasta el momento esa intención no ha superado la barrera de la mera averiguación de condiciones para su contratación.

No es un detalle menor que Arruabarrena pidió especialmente poder mantener a Zeballos en el plantel, lo que deja claro que tiene intenciones de recuperarlo en su mejor versión. Pese a ello, no se ha avanzado en la renovación de un contrato que expira en diciembre de este año.

Esto tiene que ver con la postura que el jugador le manifestó al Vasco en la reunión que mantuvieron cara a cara, pues le hizo saber que su intención es ser transferido en este mercado al fútbol europeo, para así poder dejarle un dinero al club a la vez que cumple con su objetivo deportivo personal.

Zeballos no terminó en buen nivel el semestre.

Y fue por esa razón que el entrenador también elevó a la dirigencia el pedido de ir a buscar un futbolista que pueda desempeñarse como extremo en el mercado, consciente de que Sebastián Villa quiere regresar pero también de que esas negociaciones no serán sencillas.

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Los números de Zeballos en Boca

Desde su debut con El Xeneize, en noviembre de 2020, Exequiel Zeballos lleva disputados 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, con 6.366 minutos acumulados en cancha para aportar 16 goles y 16 asistencias.

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