El Xeneize viaja a Chile en búsqueda de cerrar la clasificación a los octavos de final.

Por la revancha de los playoff para los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio El Teniente en Rancagua, Boca visita a O’Higgins de Chile en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia, en donde ya espera Recoleta de Paraguay.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena ganó 1 a 0 en la ida disputada en La Bombonera, por lo que sabe que tanto con otra victoria como con un empate avanzará a la siguiente ronda del torneo continental. Una derrota le cambiará completamente los planes.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con O’Higgins por la Copa Sudamericana

Si Boca gana : sea cual sea la diferencia, cualquier victoria automáticamente clasifica a Boca a los octavos de final.

: sea cual sea la diferencia, cualquier victoria automáticamente clasifica a Boca a los octavos de final. Si Boca empata : debido a que ganó en la ida, una igualdad en los 90 minutos también le permite al Xeneize clasificar a la siguiente ronda.

: debido a que ganó en la ida, una igualdad en los 90 minutos también le permite al Xeneize clasificar a la siguiente ronda. Si Boca pierde: en caso de perder por un gol de diferencia, la clasificación se definirá por penales. Si pierde por dos goles o más, quedará eliminado.

Las formaciones del partido