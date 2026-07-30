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Copa Sudamericana

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con O’Higgins por la Copa Sudamericana

El Xeneize viaja a Chile en búsqueda de cerrar la clasificación a los octavos de final.

Leandro Paredes, capitán de Boca.
© Marcelo Endelli/Getty ImagesLeandro Paredes, capitán de Boca.

Por la revancha de los playoff para los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio El Teniente en Rancagua, Boca visita a O’Higgins de Chile en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia, en donde ya espera Recoleta de Paraguay.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena ganó 1 a 0 en la ida disputada en La Bombonera, por lo que sabe que tanto con otra victoria como con un empate avanzará a la siguiente ronda del torneo continental. Una derrota le cambiará completamente los planes.

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Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con O’Higgins por la Copa Sudamericana

  • Si Boca gana: sea cual sea la diferencia, cualquier victoria automáticamente clasifica a Boca a los octavos de final.
  • Si Boca empata: debido a que ganó en la ida, una igualdad en los 90 minutos también le permite al Xeneize clasificar a la siguiente ronda.
  • Si Boca pierde: en caso de perder por un gol de diferencia, la clasificación se definirá por penales. Si pierde por dos goles o más, quedará eliminado.

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Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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