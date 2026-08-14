Cuti Romero se despidió de Tottenham tras ser refuerzo de Atlético de Madrid: “No fui perfecto”

No caben dudas de que Cristian Romero es uno de los mejores defensores de la actualidad y es por eso que fue protagonista en el mercado de pases. Finalmente, se convirtió en nuevo refuerzo de Atlético de Madrid y cambia de país en esta ventana de transferencias. En ese sentido, como no podía ser de otra manera, hizo una carta de despedida de Tottenham.
Cristian Romero, durante su etapa en Tottenham. (Getty Images)
Cabe recordar que Cuti firmó un contrato por 5 temporadas, es decir que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2031. Para que se haya concretado este acuerdo, el conjunto colchonero desembolsó 40 millones de euros rumbo a las arcas financieras del elenco de Londres para que el campeón del mundo deje Inglaterra y arribe a España para un nuevo desafío.
Vale resaltar que el defensor de 28 años de edad, también había vestido las camisetas de Genoa y Atalanta a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional. Había desembarcado en Tottenham a mediados de 2021, completando cinco temporadas. Allí supo ser parte de un momento histórico, gritando campeón en la UEFA Europa League en 2025.
Cristian Romero, durante su etapa en Tottenham. (Getty Images)
Lo cierto es que, a través de sus redes sociales personales, se despidió de Tottenham tras 5 años de estadía. “Sé que no fui perfecto“, reconoció Romero en primera instancia. Sin embargo, rápidamente hizo una aclaración. “Pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón“, aseguró sin titubear.
La carta de despedida de Cuti Romero a Tottenham
“Hoy, me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos.
Cristian Romero, durante su etapa en Tottenham. (Getty Images)
Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo. Y lo hicimos.
El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años.
Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón. Y a los aficionados: Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí.
Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. Gracias por todo. Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre. Con todo mi amor y respeto. Gracias por todo. Y adiós“.