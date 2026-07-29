Con minutos y resultado exactos: la predicción de O’Higgins vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026, según la IA

En el Estadio El Teniente de Rancagua, por la revancha de los playoff por un lugar en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca visita a O’Higgins de Chile en búsqueda de hacer valer el resultado positivo que consiguió en la ida y así avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Con la victoria 1 a 0 con gol de Miguel Merentiel en el encuentro disputado en La Bombonera, el elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena sabe que con otra victoria, o un empate en su defecto, conseguirá el boleto a octavos de final, en donde espera Recoleta de Paraguay.

En este sentido, en la previa del partido definitorio, la IA de Gemini realizó una predicción exacta sobre el resultado final. En la misma, afirmó que será una igualdad 1 a 1, por lo que el Xeneize clasificará a los octavos de final de la Copa Sudamericana al ganar el global por 2 a 1.

Con minutos exactos y goleadores, el pronóstico de la IA para el partido entre O’Higgins y Boca por la Copa Sudamericana

O’Higgins 1 – 1 Boca Juniors (Global: O’Higgins 1 – 2 Boca Juniors).

Goleadores y Minutos: Arnaldo Castillo (O’Higgins) — Minuto 27′ y Miguel Merentiel (Boca Juniors) — Minuto 74′.

El planteo táctico y la presión inicial

Desde el pitazo inicial, veremos a un O’Higgins asumiendo el protagonismo impulsado por la urgencia. Lucas Bovaglio dispondrá un mediocampo adelantado, apostando por la distribución rápida de Bryan Rabello y la presión asfixiante sobre los centrales xeneizes. Boca, fiel al estilo pragmático que Arruabarrena ha venido consolidando, cederá terreno intencionalmente. Agrupará sus líneas muy cerca del arquero Álvaro Montero, buscando desesperar al local y salir rápido de contragolpe utilizando la velocidad por las bandas.

Publicidad

El quiebre del marcador y la ilusión local

Tanta insistencia chilena dará sus frutos promediando la primera mitad. Tras una serie de tiros de esquina consecutivos que evidenciarán el asedio, un centro venenoso al corazón del área será conectado por el potente Arnaldo Castillo, quien le ganará las espaldas a Nicolás Figal para desatar la locura en las tribunas y empatar la serie en el marcador global. Este gol obligará a Boca a cambiar el libreto y salir del letargo defensivo, generando un cierre del primer tiempo de altísima fricción y pierna fuerte en la mitad de la cancha.

La reacción Xeneize y el desenlace

En el complemento, la jerarquía individual comenzará a pesar más que la táctica pura. O’Higgins sufrirá el desgaste físico de su vertiginoso primer tiempo, dejando valiosos espacios a la espalda de sus laterales. Es allí donde el talento de Leandro Paredes brillará con un pase filtrado magistral—calcado al del partido de ida—que dejará a Miguel Merentiel mano a mano. “La Bestia” no perdonará y, con un remate cruzado letal, sellará el empate en el partido. Los minutos finales serán de puro dramatismo, con el local lanzando pelotazos frontales que la defensa boquense sabrá desactivar para asegurar su boleto a los octavos de final.