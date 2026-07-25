Sin Paredes: los convocados de Boca para enfrentar a Deportivo Riestra

El Vasco decidió darle descanso a su capitán y confirmó la nómina de convocados para el debut en el Clausura.

Desde las 19:30 de este domingo, Boca debutará en el Torneo Clausura visitando a Deportivo Riestra. Allí, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscarán arrancar el certamen con el pie derecho luego de lo que fue la victoria en la Copa Sudamericana contra O’Higgins.

Si bien el objetivo principal del Xeneize es levantar el título internacional, luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Vasco no guarda casi nada para el partido ante Riestra en el Guillermo Laza. El único de los jugadores que no forma parte de los convocados, respecto a la última nómina, es Leandro Paredes.

Consensuado previamente con el entrenador, el capitán de Boca no forma parte de los concentrados para visitar al Malevo debido a que le otorgaron unos días de descanso tras haber disputado el Mundial con la Selección Argentina y haber jugado los 90 minutos en el triunfo ante O’Higgins.

Con la intención de volver a contar con él en el partido de vuelta, que se desarrollará este próximo jueves a las 21:30 en Rancagua, Paredes no estará con la delegación que hoy se hizo oficial. Tampoco figuran como convocados Leandro Lozano, Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Adam Bareiro y Milton Giménez, todos ellos lesionados.

Como presencia, en lugar de Leandro Paredes aparece un zaguero central juvenil: Facundo Herrera. Conocido por su apodo, Jagger, el defensor de 20 años tendrá su primera participación en el primer equipo xeneize. Cabe destacar que en reserva es uno de los jugadores más importantes del combinado juvenil.

Los convocados de Boca para visitar a Deportivo Riestra

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Gonzalo Gelini y Ángel Romero.

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Los convocados de Boca (Prensa Boca)

La posible formación de Boca

Salvo un cambio de última hora que lo obligue a modificar la planificación para Riestra – Boca de este domingo, Arruabarrena iría con: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.