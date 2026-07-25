Rodolfo Arruabarrena respalda a una de las máximas promesas de Boca y lo cita ante Deportivo Riestra

El defensor que supo ser campeón con la Reserva de Boca, tiene la chance de ser parte de la convocatoria para visitar a Deportivo Riestra.

Este domingo, a partir de las 19:30, Boca visitará a Deportivo Riestra bajo el marco de la primera fecha del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena buscarán arrancar el certamen con el pie derecho tras la victoria en la Copa Sudamericana contra O’Higgins.

De cara a este compromiso, el Vasco solo agregó a un futbolista respecto a lo que fue la nómina de convocados para el choque ante los chilenos, y el que ingresa es Facundo Herrera, defensor central nacido en la localidad de San Martín que fue promovido a la Reserva por Mariano Herrón y que se aferró a la última categoría de las inferiores previa al paso hacia la Primera División.

Herrera, que es popularmente conocido como Jagger debido a su gran parecido físico con el líder y cantante de The Rolling Stones, tenía un vínculo que lo unía a Boca hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, desde la institución anunciaron en sus redes sociales que ahora el contrato del futbolista será hasta fines de 2028.

Si bien todavía no tuvo su estreno con la máxima categoría boquense, el juvenil se destaca ampliamente por su gran capacidad de anticipo, su velocidad, por ser tiempista y también por lo vertical que es con sus pases, algo que lo posicionó como uno de los líderes en esta estadística dentro del Torneo Proyección.

Facundo Herrera, defensor de Boca. (Instagram facuezequiel006)

El presente de Facundo Herrera en Boca

En lo que va del año, donde se mantiene dentro de la Reserva de Boca, fueron 14 los partidos que afrontó Facundo Herrera. Si bien no marcó goles, solo aportó una asistencia en los 1.245 minutos que presenció. Además, no fue amonestado ni expulsado.

Publicidad

Respecto a las estadísticas generales que posee dentro de la categoría previa a Primera División, el defensor central lleva 65 encuentros en su haber, con la diferencia de que 5.674 son los minutos que ya afrontó, además de que marcó un gol, recibió cinco amonestaciones y una expulsión.

DATOS CLAVES