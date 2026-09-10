Luis de la Fuente elogió a Lamine Yamal y reveló quién debe ganar el Balón de Oro: “Somos top mundial”

El entrenador de la Selección de España nombró a su candidato a quedarse con el galardón al mejor futbolista de la temporada.

Bien se sabe que el lunes 26 de octubre se entrega el Balón de Oro 2026 y eso mantiene en vilo a todo el ambiente. En ese sentido, Luis de la Fuente rompió el silencio y reveló su opinión sobre quién debe ser el ganador del galardón en esta temporada que, detalle no menor, incluyó la Copa del Mundo 2026 que conquistó la Selección de España.

Luis de la Fuente en la Selección de España. (Getty Images)

Cabe recordar que el último en recibir el premio al mejor futbolista del planeta fue Ousmane Dembélé tras ganar la UEFA Champions League con París Saint-Germain. A su vez, la edición anterior se la quedó Rodri Hernández, también integrante del plantel que alcanzó la gloria en la cita máxima que se disputó en los 3 países de Norteamérica.

Lo cierto es que, en una entrevista, el director técnico fue claro. “Un futbolista español debería ganar el Balón de Oro“, sentenció de la Fuente en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el entrenador agregó: “Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España, somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad“.

Luis de la Fuente en la Selección de España. (Getty Images)

Inmediatamente después, redobló la apuesta y fue por más. “Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro“, aseguró Luis, que conoce a detalle al chico sensación que deslumbra con su inmensa calidad a su corta edad. No conforme con esa declaración tajante, luego justificó: “Porque es español y es un grandísimo futbolista“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo“, manifestó sobre las altas posibilidades del crack de Barcelona. Además, el DT expresó: “Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años“.

Luis de la Fuente y Lamine Yamal, en la Selección de España. (Getty Images)

Antes de culminar su relato sobre los futbolistas españoles que suele tener a cargo, agregó un protagonista más. “Diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos“, soltó de la Fuente sin titubear. “El que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron“, ironizó el estratega de la selección española de fútbol.