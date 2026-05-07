¿Vuelve a Boca? Cristian Pavón admitió que extraña Argentina

El ahora lateral derecho del Gremio, en su breve paso por la Argentina para enfrentar a Riestra, contó que mira los partidos de Boca y que extraña el país.

Cristian Pavón se transformó en jugador de Boca en 2014, luego de jugar apenas 9 meses en la primera división de Talleres de Córdoba. Estuvo un año a préstamo en Colón y dio sus primeros pasos con la camiseta azul y oro recién en 2015. Y a medida que pasó el tiempo se transformó en una pieza clave del ataque, primero bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena y después de Guillermo Barros Schelotto.

De hecho, al tiempo Daniel Angelici contó que le renovó el contrato con una suba considerable de la cláusula de rescisión, frente a un fuerte interés del Arsenal que, conforme a una publicación del periódico británico The Sun en 2018, estaba dispuesto a desembolsar 50 millones de euros para hacerse con el 100 por ciento del pase.

No obstante, tuvo algunos altibajos que hicieron que en 2019 tomara un respiro del Mundo Boca durante algo más de un año en la Major League Soccer de los Estados Unidos, en la que defendió los colores de Los Angeles Galaxy y en donde lo dirigió Guillermo y fue compañero de Zlatan Ibrahimovic.

Ya en 2021 regresó al Xeneize para ser parte del plantel que fue campeón de la Copa Argentina y sellar así sus estadísticas en 36 goles y 40 asistencias en 164 partidos. En 2022 pegó el salto a Brasil, en donde desde entonces desarrolla su carrera profesional. Primero al Atletico Mineiro y desde 2024 en Gremio de Porto Alegre.

🔙 Cristian Pavón volvió a Argentina y fue parte de la goleada de #Gremio ante #Riestra por la #CopaSudamericana. Tras el triunfo, el futbolista de 30 años confesó que sigue la campaña de #Boca y aseguró que "SE EXTRAÑA".



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Pero a pesar de lo que está siendo su vida en Río Grande do Sul, Cristian Pavón expresó que no pierde conexión con Boca, en lo que fue su paso por el Bajo Flores para enfrentar a Deportivo Riestra en la cancha de San Lorenzo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (fue triunfo 3 a 0 para el elenco brasileño).

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”Hacía mucho que no venía. Estoy muy contento, vinimos a hacer un buen partido”, comentó en primera instancia, en la conversación que mantuvo con TyC Sports. Además, cuando le preguntaron si mira los partidos de Boca, respondió: ”Lo veo siempre que puedo. Veo mucho el Fútbol Argentino”. Y a raíz de su presente lejos de la Argentina, admitió: ”Se extraña un poco”.

El contrato de Cristian Pavón con Gremio

A Cristian Pavón, de 30 años, le termina el contrato con Gremio a fines del 2026. En caso de no llegar a un acuerdo para extender su vínculo, el futbolista será libre de negociar con otro club para sumarse en enero del 2027 a partir de junio próximo.

En síntesis

Cristian Pavón admitió extrañar Argentina y confirmó que sigue la actualidad de Boca Juniors .

admitió extrañar Argentina y confirmó que sigue la actualidad de . El contrato de Pavón con el Gremio de Brasil finaliza en diciembre del año 2026 .

con el de Brasil finaliza en diciembre del año . El delantero registró 36 goles y 40 asistencias durante sus 164 partidos en el Xeneize.