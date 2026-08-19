Rojitas elogió a Tomás Aranda y le pidió que se quede en Boca: “Me hace acordar a mí”

El histórico ídolo reveló detalles de su cercanía con el juvenil de 19 años que deslumbra en la Primera del Xeneize con la '10' en la espalda.

No caben dudas de que Tomás Aranda es uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino y su actualidad en Boca es realmente magnífica. En ese sentido, en las últimas horas el talentoso juvenil de 19 años recibió un fuerte elogio de parte de Ángel Clemente Rojas, que reveló detalles que eran desconocidos públicamente.

Ángel Clemente Rojas en La Bombonera. (Gustavo Gavotti)

Cabe recordar que tuvo una tremenda irrupción en Primera División desde que debutó en enero. De hecho, apenas un semestre le alcanzó para heredar la número ’10’ en su espalda y, lejos de significar un peso, cada vez juega mejor. En medio de ese contexto, se encargó de enaltecer su aparición uno de los máximos ídolos de la historia del Xeneize.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Súper Deportivo Radio, Rojitas sentenció: “Me hace acordar a mí“. Pocos segundos más tarde de soltar una frase tan impactante como contundente, continuó con su relato. “Me gusta. Lo digo con todo respeto, pero yo era muy hábil, ja“, manifestó el considerado uno de los mejores de la historia del fútbol argentino.

Tomás Aranda, futbolista de Boca.

Inmediatamente después, confesó la cercanía que mantiene con Aranda y su familia. “Vive a tres cuadras de mi casa encima, acá en Flores, cerquita“, reveló la leyenda de Boca que marcó un antes y un después en la década de 1960. No conforme con esos detalles, también añadió: “Ya hablé con él, con el papá, con todos… Somos vecinos“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió: “Le dije que lo quiero, que siga. Es un chico bueno, respetuoso… Y eso ya le sale a él de adentro“. Por último pero no menos importante, volvió a elogiarlo. “Va a ser un jugador bárbaro. ¡Qué jugador que es!“, aseguró Rojitas sin titubear. “Primero que se quede en Boca, después que digan cuánto vale“, culminó.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Vale resaltar que Rojitas era el máximo ídolo de Boca hasta los 2000’s, por su gran irrupción en la década del ’60, donde disputó 9 temporadas y conquistó 5 títulos, anotando 80 goles en 222 partidos. Además, cabe destacar que tenía una gambeta y quiebre de cintura comparado a de Diego Armando Maradona. A su vez, fue uno de los mejores de la historia del fútbol argentino y podía jugar de delantero, extremo o mediocampista.