El Xeneize se juega la vida este sábado en la final de la Sudamericana. Será ante el Atlético Mineiro de Domínguez, un viejo conocido con sed de revancha y un invicto letal contra los argentinos.

Llegó la hora de la verdad. Este sábado en Barranquilla, Boca se juega muchísimo más que un trofeo: se juega el partido más importante del año y, probablemente, el más trascendente de los últimos 18 años.

Si bien es cierto que las finales de Libertadores perdidas (Corinthians 2012, Madrid 2018 y Maracaná 2023) tuvieron un peso específico innegable, esas ya son historia y terminaron en derrota. Hoy, el Xeneize tiene la obligación de escribir su nombre a fuego nuevamente en el concierto internacional con la Copa Sudamericana.

El hincha de Boca respira Copa, y la sequía ya duele demasiado. En el medio quedaron cicatrices coperas muy tristes que no van de la mano con la mística del club: la semifinal de Sudamericana 2014 ante River, el golpe con Independiente del Valle en 2016, el escándalo del gas pimienta y la eliminación con Alianza Lima. Parafraseando aquella legendaria frase de Rodolfo D’Onofrio, este es el partido para que “Boca vuelva a ser Boca”.

Por supuesto, una caída no borraría el inmenso semestre que armó el Vasco Arruabarrena, quien ya se adueñó de la Tabla Anual y sigue en carrera por la Copa Argentina, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Sin embargo, perder otra final internacional es un lujo que la institución ya no puede darse; sería una mancha capaz de opacar todo lo bueno del año.

El morbo con Domínguez y la pesadilla del Mineiro

El rival de turno no es un equipo más. Del otro lado estará el Atlético Mineiro dirigido por Eduardo Domínguez, un auténtico especialista en complicarle la vida a los grandes y, en especial, a Boca.

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El duelo tiene un picante extra: siendo el yerno de Carlos Bianchi, Domínguez nunca fue llamado por Juan Román Riquelme. El DT ya había tirado la bronca en su paso por el “Pincha”, reclamando que la dirigencia contrató a seis técnicos y a él lo ignoraron, pese a los supuestos esfuerzos del Virrey para que dirija al club de los amores de sus nietos.

A esto se le suma un dato terrorífico: aunque no brilla en el Brasileirão, el Mineiro arrastra un invicto de 14 partidos contra equipos argentinos. Su historial reciente es una máquina de arruinar ilusiones: eliminó a Boca en 2021 (con el escandaloso VAR y la batalla campal en los vestuarios) y fue el gran verdugo de River, tanto en los cuartos de final con aquel partido inolvidable de Hulk, como en la reciente semifinal de 2024 de la mano de Deyverson y el lapidario 3-0 en Minas Gerais.

Sabiendo esto, Domínguez jugó su carta mediática en la previa y le tiró toda la presión al Xeneize: “Dicen que nosotros tenemos presión por haber perdido dos finales… ¿qué queda para Boca que hace 18 años que no gana un título internacional?”, disparó inteligentemente.

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El dilema de Velasco y un once con cambios

De cara al armado del equipo, la presencia de Alan Velasco genera mucha controversia. Por contexto y rendimiento, no parece ser el partido para el ex Independiente. Hasta ahora, no justificó los 10 millones de dólares que costó hace dos años ni ganó un duelo de peso que lo avale como titular inamovible en una final continental.

Las alternativas piden pista: Boca podría reforzarse con Aranda, mientras que arriba sobran opciones con el desequilibrio del pibe Flores, la jerarquía de Enner Valencia, o incluso el sacrificio de Adam Bareiro (quien era el titular indiscutido hasta su lesión).

En definitiva, Boca se juega el año. Es a todo o nada. Plata o mierda. O el Xeneize recupera su mística en Barranquilla y vuelve a ser el gigante copero de siempre, o suma un nuevo y doloroso fracaso a su lista de frustraciones internacionales.