El 'Changuito' tuvo una charla con el entrenador y allí ambos dejaron en claro sus posturas.

Con Rodolfo Arruabarrena a la cabeza, Boca regresó a los entrenamientos para iniciar la pretemporada y prepararse de cara a la segunda parte del año, que arrancará con dos compromisos importantes como el duelo ante Sarmiento por Copa Argentina y la llave de Copa Sudamericana frente a O’Higgins.

En este sentido, el nuevo DT del Xeneize realizó una práctica de fútbol para parar dos posibles equipos, y allí hubo una particularidad con respecto a Exequiel Zeballos, quien ya entró en los últimos seis meses de contrato, por lo que puede firmar con otro club para marcharse con el pase en su poder.

La postura de Arruabarrena es clara: debido a que no llegó a un acuerdo para extender su vínculo, el ‘Changuito’ correrá desde atrás en la consideración, a tal punto que no lo incluyó en ninguno de los dos equipos que formaron parte de la práctica de fútbol formal.

Según pudo saber Bolavip, esto se debe a una charla que tuvo el futbolista con el entrenador. En la misma le dejó en claro que su intención es marcharse del club en este mercado de pases, por lo que está a la espera de una oferta formal que satisfaga las necesidades del elenco de la Ribera para desprenderse de él.

Así las cosas, el partido que Boca perdió ante Universidad Católica de Chile por Copa Libertadores probablemente fue el último de Zeballos en el club. En los próximos días se espera que llegue una oferta proveniente de Napoli, que es el principal interesado en contratarlo.

Por otro lado, la dirigencia del Xeneize ya está pensando en su reemplazante. El principal apuntado es Sebastián Villa, por quien hay optimismo de cerrar su regreso, ya que hay un acuerdo contractual con él y ahora falta cerrar el trato con Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase.

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En caso de que se caiga la operación, hay otros tres futbolistas en carpeta para esta posición. Los mismos son Maher Carrizo (Ajax), Kevin Serna (Fluminense) y Tiago Palacios (Estudiantes de La Plata). Por el momento no iniciaron negociaciones por ninguno de ellos.

Los números de Exequiel Zeballos en Boca

Desde su debut con el Xeneize, en noviembre de 2020, Exequiel Zeballos lleva disputados 140 partidos oficiales con la camiseta de Boca, con 6.366 minutos acumulados en cancha para aportar 16 goles y 16 asistencias.

Datos claves

El DT Rodolfo Arruabarrena relegará a Exequiel Zeballos por no renovar su contrato con Boca.

relegará a por no renovar su contrato con Boca. Exequiel Zeballos tiene seis meses de contrato y busca salir en este mercado de pases.

tiene seis meses de contrato y busca salir en este mercado de pases. Sebastián Villa es el principal apuntado por la dirigencia para reemplazar a Zeballos.