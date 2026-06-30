El golero sensación de Curazao le abrió la puerta al Xeneize, pese a que Riquelme ya cerró la contratación de Álvaro Montero para el arco.

Hay grandes sorpresas en todos los Mundiales y la edición 2026 no fue la excepción. En lo que respecta a jugadores que dieron la talla en los primeros partidos de esta Copa del Mundo, Eloy Room fue uno de los futbolistas que menos reflectores tenía, pero que más se lució representando a su selección.

El nacido en Países Bajos afrontó el Mundial defendiendo los colores de Curazao y consiguió ser figura en uno de los tres partidos que disputó en fase de grupos.

Más allá de las derrotas por 7 a 1 ante Alemania y 2 a 0 frente a Costa de Marfil, Room logró la valla invicta ante Ecuador, en lo que terminó siendo un histórico empate para Curazao.

Con 37 años, el golero batió un récord de máximas atajadas en dicho compromiso. Ahora, que su participación en el Mundial terminó, deberá regresar a su club, el Miami FC de la USL estadounidense. En ese contexto, el propio Room habló en las últimas horas y confirmó que escucharía un llamado de Boca.

Eloy Room le abre la puerta a Boca (Getty)

En diálogo con Urbana Play, el nacionalizado curazoleño soltó: “Boca es un gran equipo, si me llama podemos hablar”. Cuando Andrés Kusnetzoff, reconocido hincha xeneize y el encargado de la nota en cuestió, le mencionó que el club busca arquero en este mercado de pases, Room redobló la apuesta: “Entonces, pueden venir a buscarme”.

Publicidad

Boca ya cerró arquero: Álvaro Montero

En los últimos días, hubo un acuerdo para contratar a Álvaro Montero, el arquero colombiano que se desempeña en Vélez.

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize llegó a un acuerdo con el Fortín para comprarle el pase al golero, que actualmente se encuentra disputando el Mundial con la Selección Colombia. Tras este certamen llegará al país para firmar su contrato a largo plazo, por 4 años.

En cuanto a los números, el elenco de la Ribera le pagará a los de Liniers 4 millones de dólares para hacerse con la totalidad de la ficha de Montero. Cabe destacar que Vélez en este mismo mercado hizo uso de su opción de compra y lo pagó 1.7 millones de dólares a Millonarios de Colombia.

Publicidad

Así las cosas, Arruabarrena ya tiene a su segundo refuerzo confirmado para la segunda parte del año. Ahora la intención, tanto del CT como de la dirigencia es incorporar de mitad de cancha para delante, teniendo en cuenta la posible salida de distintos jugadores.

Los datos de Eloy Room, el arquero de Curazao

El golero de 37 años está lejos de ser un novato. Nacido en Nijmegen, Países Bajos (como 25 de los 26 jugadores curazoleños), cuenta con una amplia experiencia en el fútbol internacional. Actualmente defiende la camiseta de Miami FC, club de la USL Championship estadounidense que tiene como propietario a Juan “Pico” Mónaco.

A lo largo de su carrera vistió varias camisetas de países bajos: NEC, Union, VIT/AGOVV PSV y Vitesse. También se paró bajo los tres palos de Círculo Brujas de Bélgica y de Columbus Crew de Estados Unidos.

Publicidad