Alineaciones de Ecuador vs. Corea del Sur en el debut de Marcelo Gallardo por un amistoso FIFA internacional

Sudamericanos y asiáticos se encuentran frente a frente con el Estadio Mundialista de Suwon como testigo y como escenario.

Este jueves, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de Ecuador y Corea del Sur se encuentran frente a frente en el Estadio Mundialista de Suwon del propio país asiático. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando luego del Mundial.

No es un detalle menor que el combinado sudamericano verá el debut de Marcelo Gallardo como director técnico. El Muñeco reemplaza a Sebastián Beccacece luego de lo que fue la participación en el Mundial 2026, llegando hasta 16avos de final y perdiendo frente a México.

Por su parte, Corea del Sur, anfitrión en este compromiso internacional, viene de una floja presentación en la pasada Copa del Mundo. Es que no pudo superar la instancia de fase de grupos, quedando detrás de México y Sudáfrica y solo por encima de República Checa.

Probables formaciones de Ecuador y Corea del Sur

Ecuador: Gonzalo Valle; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite, Jordy Alcívar; John Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.

Corea del Sur: Jo Hyeon-Woo; Seol Young-Woo, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom, Lee Tae-Seok; Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In; Hwang Hee-Chan, Son Heung-Min y Cho Gue-Sung.

Hora y estadio de Ecuador vs. Corea del Sur

Hora: 08:00 (República Argentina)

Estadio: Mundialista de Suwon (Corea del Sur)

Publicidad

La previa de Ecuador vs. Corea del Sur