Tras su debut en Boca, Lozano reveló un mensaje de Riquelme y el primer pedido de Arruabarrena: “Hay que estar a la altura”

El amistoso que Boca disputó en Salta ante Athletico Paranaense sirvió para que Leandro Lozano sumara sus primeros minutos formales con el equipo ocupando el lateral derecho. En un rendimiento típico de pretemporada a nivel colectivo, el ex Argentinos Juniors logró destacarse como uno de los puntos más altos entre los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que se impusieron 1-0 gracias a un gol de Lautaro Blanco.

Finalizado el encuentro, el uruguayo dialogó con la prensa para expresar sus primeras sensaciones por haber defendido la camiseta del Xeneize, relevó como fue el contacto con Riquelme que derivó en su arribó y también cuál fue el primer pedido del DT.

“Muy contento por el debut en un equipo tan grande como Boca. Hay que acostumbrarse a ganar, sea amistoso o lo que sea. Así que feliz. Es especial, porque más allá de ser uruguayo yo miraba Boca, es un equipo muy grande. Con responsabilidad, lo voy a disfrutar, pero hay que estar a la altura porque es un equipo que exige mucho“, señaló.

En relación a los contactos con el presidente e ídolo del club, contó: “Me acuerdo que estaba durmiendo una siesta con mi hijo y cuando me desperté tenía un mensaje de Román. Después me llamó y me preguntó si estaba para sumarme. Fluyó todo y ahora estoy acá”.

SE LE DIBUJÓ UNA SONRISA: Lozano contó sobre el llamado de Juan Román Riquelme para sumarse a Boca.



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Además, blanqueó la primera recomendación de Arruabarrena para su estreno. “Hablamos cosas tácticas. Me dijo que lo más importante era mantener la posición. Y cuando se pudiera, proyectarme. Él fue lateral, así que en ese sentido estamos alineados”, destacó.

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La competencia con Dylan Gorosito

Al haber tomado Arruabarrena la decisión de que tanto Barinaga como Weigandt sean futbolistas prescindibles, será el juvenil Dylan Gorosito el principal competidor de Leandro Lozano por un lugar en el lateral derecho.

Al ser consultado respecto a esa competencia, el uruguayo señaló: “Fue el primero en recibirme cuando llegué. Es un gurí divino. Hay que competir sanamente. Yo en Nacional fui gurí, había jugadores más grandes y me lo hicieron sentir, en el buen sentido. Nos ayudaremos el uno al otro y el que esté mejor va a jugar”.

Data clave

Leandro Lozano debutó en Boca en la victoria 1-0 ante Athletico Paranaense.

debutó en Boca en la victoria 1-0 ante Athletico Paranaense. Román Riquelme contactó directamente al jugador para concretar su llegada al club.

contactó directamente al jugador para concretar su llegada al club. Dylan Gorosito será su principal competidor tras las salidas de Barinaga y Weigandt.