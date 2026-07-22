Boca reveló el parte médico de los 5 jugadores lesionados del plantel

Por la ida del playoff por un lugar en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe en La Bombonera a O’Higgins de Chile en búsqueda de un buen resultado que le permita llegar bien parado a la revancha, donde definirá como visitante.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, dio la lista con los 23 jugadores convocados, entre los que se encuentra Leandro Paredes. Además, la misma cuenta con cinco bajas de futbolistas que son importantes en la rotación para el DT.

En sus redes sociales, Boca publicó un parte médico y allí explicó por qué tanto el refuerzo Leandro Lozano, como los mediocampistas Carlos Palacios y Tomás Belmonte, más los delanteros Adam Bareiro y Milton Giménez quedaron fuera de la nómina.

En los cinco casos es por distintas lesiones. Tres de ellas (Lozano, Palacios y Giménez) son por cuestiones musculares, mientras que la de Bareiro es por un problema lumbar y la de Belmonte se debe a un esguince en su tobillo derecho, que ya lo marginó del duelo contra Sarmiento.

De esta manera, los cincos jugadores de Boca quedarán recuperándose y esperarán por volver a las canchas en el corto plazo. Los casos que más preocupan son los de Palacios, quien no jugó en todo el año y el de Bareiro, quien se recuperó de dos desgarros pero rápidamente se lesionó de nuevo.

El parte médico oficial de Boca

Leandro Lozano : Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.

: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo. Milton Giménez : Lesión grado II del músculo aductor derecho.

: Lesión grado II del músculo aductor derecho. Carlos Palacios : Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.

: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho. Adam Bareiro : Discopatía lumbar.

: Discopatía lumbar. Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo derecho.

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#ParteMédico



Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.



Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho.



Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.



Adam Bareiro: Discopatía lumbar.



Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo… pic.twitter.com/5NDYPKZ5Mt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Los convocados de Boca para enfrentar a O’Higgins

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Gonzalo Gelini y Ángel Romero.

Datos claves

Boca enfrentará a O’Higgins en la ida del playoff de la Sudamericana.

enfrentará a O’Higgins en la ida del playoff de la Sudamericana. El DT Rodolfo Arruabarrena citó a 23 jugadores para el partido en La Bombonera.

citó a 23 jugadores para el partido en La Bombonera. Boca confirmó cinco bajas por lesión, entre ellas las de Palacios y Giménez.