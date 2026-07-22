Boca hoy: se lesionaron Palacios y Lozano, interés por Gondou y David Romero, convocados vs. O’Higgins y más

El Mundo Boca continúa su marcha y este miércoles 22 de julio encuentra a Rodolfo Arruabarrena ultimando detalles de cara al primer choque internacional del semestre. El Xeneize recibirá a O’Higgins por la Copa Sudamericana y una serie de lesiones a último momento lo obligan a meter mano. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Se lesionó Lozano: descartado para la Copa

A dos días del duelo de ida frente a O’Higgins, Leandro Lozano debió abandonar la práctica por molestias físicas y quedó descartado para el partido.

Según pudo saber Bolavip, el lateral derecho terminó el entrenamiento con una sobrecarga y, tras analizarse su situación, los plazos no permiten que lse recupere a tiempo para jugar este jueves a las 21.30 en La Bombonera. Si bien todavía no trascendió la zona específica de la molestia, el cuerpo médico tomó la decisión de no arriesgarlo y el jugador no formará parte de la convocatoria.

Palacios se lesionó y tampoco jugará vs. O’Higgins

Boca piensa en lo que será el partido del jueves, donde deberá recibir a O’Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, y mientras Rodolfo Arruabarrena define la formación, no solo se le cayó Leandro Lozano, sino que también Carlos Palacios.

El chileno no podrá decir presente por una nueva lesión, por lo que vuelve a interrumpirse su progreso futbolístico por culpa de la parte física. Y es que hasta el partido ante Sarmiento por la Copa Argentina, donde ingresó a falta de 17 minutos, no había disputado ningún encuentro. Sí, aunque cueste creerlo, el nacido en Renca no jugó un solo juego en el primer semestre del año.

Boca abrió conversaciones por Luciano Gondou

En pleno arranque del segundo semestre, Boca Juniors se apura para conseguirle un goleador a Rodolfo Arruabarrena. Edinson Cavani rescindió su contrato y Adam Bareiro tiene fecha indefinida de regreso a las canchas por cursar una lesión en la zona lumbar.

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En ese contexto, la dirigencia intenta moverse rápido para reforzar al equipo del Vasco en esa posición y Luciano Gondou fue el nombre que apareció sobre la mesa en las últimas horas. El atacante, que pasó por las inferiores de River, es del gusto de Riquelme para este mercado.

Boca inició gestiones para incorporar a David Romero

Comenzó el segundo semestre para Boca Juniors, que aún trabaja en el mercado de pases para poder potenciar al plantel de Rodolfo Arruabarrena. Hasta ahora, Sebastián Villa, Leandro Lozano y Álvaro Montero se sumaron como refuerzos, pero el Xeneize va por más.

Según pudo saber BOLAVIP, Juan Román Riquelme inició gestiones con Tigre por David Romero. El atacante de 23 años, con pasado en Talleres y Unión La Calera, vive un destacado presente con la camiseta del Matador e interesa en el club de la Ribera.