El lateral derecho es duda para el partido de ida de los playoffs en la Bombonera y podría ser reemplazado por la única alternativa que tiene el plantel en esa posición.

En un martes que había comenzado con sonrisas por el regreso de Leandro Paredes a los entrenamientos tras su participación en el Mundial, Boca terminó la jornada con un inesperado dolor de cabeza de cara al debut en los playoffs de la Copa Sudamericana. A dos días del duelo de ida frente a O’Higgins, Leandro Lozano no pudo completar la práctica y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.

Según pudo saber Bolavip, el lateral derecho terminó el entrenamiento con una sobrecarga y, por estas horas, es duda para el encuentro de este jueves a las 21.30 en La Bombonera. Si bien todavía no trascendió la zona específica de la molestia, su evolución será seguida de cerca en las próximas horas para determinar si puede formar parte de la convocatoria.

La posible baja representa un contratiempo importante para Arruabarrena, que había encontrado en el ex Argentinos Juniors una pieza fija desde el inicio de su ciclo. Lozano fue titular tanto en la victoria amistosa por 1-0 frente a Athletico Paranaense como en el triunfo 2-0 sobre Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, mostrando un rendimiento sólido.

En caso de que finalmente no llegue en condiciones, Arruabarrena tendrá a Dylan Gorosito como una única alternativa natural para reemplazarlo. El juvenil de 20 años sumó minutos en el amistoso ante Paranaense y hoy es el único lateral derecho a disposición del plantel profesional, luego de que el Vasco decidiera no tener en cuenta a Marcelo Weigandt ni a Juan Barinaga para este semestre.

Dylan Gorosito renovó su vínculo con Boca este año y podría ser titular en Copa Sudamericana (Prensa Boca).

Si bien es un nombre bien considerado tanto por el club como por los hinchas, especialmente luego de tener un rendimiento destacado en el Mundial Sub-20 del año pasado, hasta el momento a Gorosito le costó sumar rodaje debido a la alta competencia interna que tenía el plantel en su posición.

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Vale recordar que Boca desembolsó cerca de 3,5 millones de dólares para incorporar a Lozano desde La Paternal, con la intención de reforzar un puesto que venía buscando mayor estabilidad. Todo indicaba que volvería a ocupar un lugar desde el arranque este jueves ante O’Higgins, pero ahora su situación se transformó en el principal foco de atención. A la par, Arruabarrena deberá definir si reincorpora a Leandro Paredes directamente al equipo titular o decide que comience desde el banco de suplentes.