El reclamo de Chiqui Tapia a Oscar Ruggeri: ”Tenés que venir más temprano”

El presidente de la AFA protagonizó un curioso episodio con el Cabezón, en uno de los palcos del estadio de Kansas City.

La Selección Argentina venció 3 a 0 a Argelia en lo que fue uno de los partidos correspondientes a la primera fecha de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Como no podía ser de otra manera, el MVP fue Lionel Andrés Messi, el autor de todos los tantos del combinado de Lionel Scaloni, convirtiéndose así en el máximo artillero de la historia del certamen junto a Miroslav Klose (ambos con 16).

Por lo tanto, por estas horas circulan videos y contenido de todo tipo de aquellos que tuvieron el privilegio de asistir el encuentro con el que la Albiceleste dio su primer paso hacia la defensa del título que obtuvo frente a Francia el 18 de diciembre del 2022 en el Estadio de Lusail.

Uno de los que aportó en ese sentido fue Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Chiqui, en sus diferentes cuentas de redes sociales, publicó el momento en el que festejó, en uno de los palcos principales, el primer gol marcado por el capitán de la Selección Argentina.

La filmación muestra como apenas la pelota tocó la red, Tapia se levanta y agita sus puños, se abraza con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y al darse vuelta y ver a Oscar Ruggeri, se da una situación de la que se está hablando bastante en redes sociales.

Qué le dice Chiqui Tapia a Ruggeri? Me ayudan? pic.twitter.com/29sZ8CTcmv — Sergio Rek (@SergioRek) June 17, 2026

”Tenés que venir más temprano vos”, le dice el mandamás de la AFA al campeón del mundo en la Copa del Mundo de México 1986, quien, al parecer, llegó al sector pasado algunos minutos del pitazo inicial impulsado por el árbitro polaco Szymon Marciniak.

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¿Cómo sigue la Copa del Mundo 2026?

Este miércoles 17 de junio continúa la Copa del Mundo 2026 con cuatro encuentros. Portugal vs. Congo y Uzbekistán vs. Colombia, ambos duelos correspondientes al Grupo K, e Inglaterra frente a Croacia y Ghana vs. Panamá, duelos que se llevarán a cabo bajo el marco de la primera fecha del Grupo L.

En síntesis