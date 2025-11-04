El campeón de la Libertadores y del mundo con Boca que pidió la salida de Borja de River: “Es insostenible”

La derrota de River ante Gimnasia en el Monumental dejó varias aristas sensibles dentro del ambiente hostil que se vive en Núñez. Es que no solo profundizó su crisis deportiva, que no dejaría inocentes bajo la óptica del hincha, aquel que quedó bajo el ojo de la tormenta fue Miguel Borja.

Con su penal fallado en la última jugada del partido, el debate sobre la continuidad del colombiano en el club volvió a ponerse en agenda. A sabiendas de que su contrato finaliza en diciembre, y que no existirían charlas para extenderlo, recibió un fuerte consejo de un compatriota identificado con la vereda de en frente: Óscar Córdoba, quien en su faceta analista no tuvo pelos en la lengua para respaldar al delantero en este difícil presente.

“Yo siento que en su recorrido por esta etapa con River está cumplida. Es insostenible que siga. Podría buscar proyectos como los de Junior o mirar en Brasil, pero es importante que salga”, recomendó el ídolo de Boca en ESPN Colombia sobre los pasos que Borja debería seguir para reencontrarse on su mejor nivel.

En ese sentido, no tuvo pelos en la lengua para apuntar contra Marcelo Gallardo y el resto del plantel al considerar que no respaldan al delantero. “Para él, sí. Y más cuando el equipo no lo arropa, ni el técnico, ni a él“, sentenció acerca de la principal razón por la que el Colibrí padecería de falta de confianza y que hace necesario un cambio de aires.

Óscar Córdoba, gloria de la época dorada de Boca (Getty Images).

Los destinos que Córdoba le recomendó a Borja

Al considerar que el delantero debería abandonar River a fin de año y negociar con el pase en su poder, el ex arquero se animó a dar las dos opciones que considera más viables para que continúe su carrera. “Junior o (Atlético) Nacional son los clubes que podrían sostenerlo. El resto tendría dificultades para asumir su ficha“, expresó Córdoba. Además, sumó a América de Cali y Deportivo Cali en la discusión, aunque reconociendo que el presupuesto de ambos es más limitado.

El posteo de Borja tras fallar su penal ante Gimnasia

Tan solo algunas horas después de que Nelson Insfrán le contuviera su remate en tiempo de adición, Borja estuvo lejos de agachar la cabeza. Por eso, cuando su nombre se encontraba más que nunca en el centro de las críticas, compartió una historia en su cuenta de Instagram fiel a su estilo: una extensa cita bíblica, aferrándose a la fe dentro del delicado momento.

“Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero aún esto no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso, porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28) Gracias por los mensajes de apoyo”, acompañó Borja estas palabras con emojis con los colores de River y una gallina.

Ahora, en La Bombonera, tendrá el próximo domingo lo que puede ser su última bala para revertir su flojo 2025, que, de todas formas, no se aleja de la senda en la que se encontró River durante gran parte de la temporada.

