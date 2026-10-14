Uno más a la enfermería de Boca: se lesionó Sebastián Villa y está en duda para la vuelta ante Vasco da Gama

El colombiano tiene una molestia en el tobillo por una jugada aislada en las semis de la Sudamericana y se suma a la extensa lista de lesionados que tiene Arruabarrena en su plantel.

Boca cayó por 1 a 0 ante Vasco da Gama en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La Bombonera fue el escenario de dicho encuentro, por lo que ahora, el Xeneize deberá afrontar la vuelta en condición de visitante, buscando la clasificación con un resultado adverso.

Ante el combinado brasileño, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sintió las bajas por lesión, sobre todo la de Leandro Paredes. Incluso sin él ni Alan Velasco, el DT optó por el dúo chileno para reemplazarlos, con Williams Alarcón y Carlos Palacios como titulares, por encima de Sebastián Villa.

Al margen de que su rendimiento no es el mejor, el Vasco quiso cambiar el esquema en el arranque y no funcionó como esperaba. Por eso, en el complemento ingresó el colombiano para volver al 4-3-3 característico de su estilo de juego. Sin embargo, nuevamente tuvo una mala noche, sin poder marcar diferencias en el uno contra uno y en las asociaciones colectivas. Para peor, se confirmó que sufrió una lesión durante el partido.

A falta de los estudios, los cuales se realizará en las próximas horas en Boca Predio, todo parece indicar que Villa sufrió un esguince leve de tobillo. El propio Arruabarrena lo explicó en conferencia de prensa: “Sebastián, en la segunda jugada que patea de zurda, ha hecho un mal movimiento y tiene el tobillo bastante hinchado. Supongo que, con un poco de hielo, no habrá problema. Hablaré con él y la parte médica”.

Boca cayó por 1 a 0 ante Vasco en la ida (Getty)

Por lo pronto, este viernes no estará presente en el compromiso ante Talleres por el Torneo Clausura, y habrá que evaluar la integridad de su tobillo para confirmar si estará o no ante Vasco da Gama el próximo martes. La información que maneja BOLAVIP es que, a seis días del compromiso, no corre riesgo su participación, aunque los estudios médicos que se realice este miércoles serán claves para determinar su presencia o ausencia en la vuelta de las semis.

Publicidad

¿Quiénes son los lesionados de Boca?

Sebastián Villa – esguince leve de tobillo

Leandro Paredes – desgarro en el isquiotibial

– desgarro en el isquiotibial Tomás Aranda – fractura de peroné

– fractura de peroné Alan Velasco – desgarro

– desgarro Tomás Belmonte – rotura de menisco externo

– rotura de menisco externo Adam Bareiro – discopatía lumbar

– discopatía lumbar Agustín Marchesín – rotura de ligamentos cruzados

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Publicidad

En síntesis