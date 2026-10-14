El Vasco sorprendió a todos al poner al ecuatoriano desde el arranque en lugar de Miguel Merentiel, que venía siendo habitualmente titular.

Boca no encontró los caminos ante Vasco da Gama en el duelo de ida de semifinales de Copa Sudamericana y cayó 1 a 0 en La Bombonera. Los de Rodolfo Arruabarrena no mostraron su mejor cara, mientras que los brasileños aprovecharon su oportunidad a los 25 minutos del primer tiempo cuando Adson puso a los cariocas en ventaja. El Xeneize pudo empatarlo, pero finalmente se va a Brasil con el marcador en contra.

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Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la presencia desde el arranque de Enner Valencia. El ecuatoriano tuvo su tarde consagratoria ante Racing por la Copa Argentina con el triplete que sirvió para dar vuelta el partido, pero no venía siendo titular.

Valencia no tuvo un buen partido ante Vasco da Gama. (Foto: Getty).

En conferencia de prensa, Arruabarrena explicó los motivos por los que Enner Valencia fue titular ante Vasco da Gama en lugar de Miguel Merentiel: “El ingreso de Enner por Miguel fue porque buscamos tener más presencia en el área y también en cuanto al juego aéreo”.

"BUSCAMOS TENER UN POCO MÁS DE PRESENCIA EN EL ÁREA." El Vasco Arruabarrena explicó la titularidad de Enner Valencia por sobre Merentiel.



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Cuándo se juega la revancha entre Boca y Vasco da Gama

Boca Juniors visita a Vasco da Gama el martes 20 de octubre por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. No obstante, todavía no hay sede confirmada para este encuentro.

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