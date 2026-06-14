A través de un video en las redes sociales del club, Ander Herrera informó que rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca a pesar de tener seis meses más de vínculo, por lo que de esta manera quedó en libertad de acción y puede negociar con cualquier equipo en el próximo mercado de pases.

Debido a esta situación, un club histórico del fútbol español como lo es Real Zaragoza, ya le abrió las puertas a Herrera para que se sume como refuerzo, ya que el ex Athletic Bilbao hizo sus primeros pasos como profesional en el club que actualmente milita en la Tercera División.

Lalo Arantegui, director deportivo de la institución, fue el encargado de abrirle las puertas a Ander y afirmó que tarde o temprano se dará la unión entre el futbolista y el club, debido a que este tiene mucho para aportar en la difícil situación que están viviendo, ya que descendieron de segunda a tercera en la última temporada.

“Si tengo un 1% de posibilidades de que Ander esté con nosotros, no tengo ninguna duda de que haremos todo lo posible para que esté aquí. Para mí es importante en el corto, en el medio y en el largo plazo para este club. Si tengo una mínima posibilidad, la apuraré”, fueron sus palabras.

📹 El tema Ander Herrera:

🗣️ Ibai: "Ojalá venga, pero no he hablado con él. Algún día, la unión Real Zaragoza – Ander va a pasar. Puede aportar muchas cosas todavía a un club como el #RealZaragoza"



🗣️ Lalo: "Si tengo un 1% de posibilidades de que Ander esté con nosotros, haré… pic.twitter.com/jBgnlfemKl — Mundo Blanquillo 🦁 (@MBlanquillo1932) June 12, 2026

Las palabras de Ander Herrera para despedirse como jugador de Boca

“El club y yo decidimos continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida“, inició el español con lágrimas en los ojos. Y agregó: “Agradecer muchísimo a la oportunidad por jugar aquí, que fue uno de los sueños de mi carrera: poder usar estos colores. “Agradecerle a Román en particular, le deseo lo mejor al nuevo cuerpo técnico que será el éxito de todos nosotros“.

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Por otro lado, hizo un repaso de lo que fue su etapa con la camiseta azul y oro. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble y de compartir vestuarios que voy a considerar amigos para el resto de mi vida“, reconoció el mediocampista. No conforme con eso, deslizó un deseo. “Espero venir seguido a La Bombonera“, tiró el experimentado.

Para cerrar, soltó: “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesiten, voy a estar“. Además, confesó: “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires que, junto a mis otras dos hijas y mi mujer, ya somos una familia de bosteros“. Como no podía ser de otra manera para culminar su discurso, Herrera sentenció: “Gracias por todo y aguante Boca“.

Los números de Ander Herrera en Boca

El ex Real Zaragoza, Athletic Club de Bilbao, Manchester United y PSG, llegó a principios de 2025 a Boca en condición de libre. Desde aquella fecha hasta su salida, disputó un total de 29 partidos oficiales disputados en los que convirtió un gol, acumuló 2 tarjetas amarillas y una expulsión. Además, vale resaltar que no consiguió títulos durante su estadía en el fútbol argentino.

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