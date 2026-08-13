Oficial: España aplicará la Ley Vinícius de forma diferente al Mundial 2026

No habrá expulsión para quienes se tapen la boca al confrontar un un rival en LaLiga. Ya son varios los torneos que decidieron no aplicar esa norma.

En la previa del reinicio de la competencia oficial en España, la RFEF confirmó que LaLiga tampoco aplicará la Ley Vinícius. Sí, la competencia que el propio futbolista disputa cada fin de semana decidió no implementar la regla creada luego de su recordado cruce con Gianluca Prestianni. De todas formas, habrá un castigo para quienes accionen como el argentino en aquella noche de Champions League.

La decisión fue anunciada por el Comité Técnico de Árbitros, quien a su vez confirmó que comenzarán a regir las otras normas implementadas durante la Copa del Mundo para evitar pérdidas de tiempo. Sin embargo, las autoridades optaron por un camino diferente para las confrontaciones verbales en el campo de juego.

“El CTA no ejercerá la opción prevista por las recientes modificaciones de las Reglas de Juego de considerar esta conducta, por sí sola, como una infracción sancionable con expulsión“, expresó el órgano encargado del arbitraje en la RFEF.

Cabe recordar que la regla fue creada para evitar conductas racistas, homofóbicas y otras discriminaciones entre rivales en un campo de juego. La misma se aplicó con Miguel Almirón y Piero Hincapié, jugadores de Paraguay y Ecuador, respectivamente.

La pseudo-Ley Vinicius que implementará LaLiga

A través de una circular publicada por el CTA, se confirmó que el castigo para quienes se tapen la boca para dirigirse hacia un rival en una discusión será una tarjeta amarilla. Si el árbitro advierte una situación como esa, sancionará al jugador involucrado, pero no con roja directa como se vio en la Copa del Mundo.

De todas formas, remarcó que “cuando posteriormente, tras el partido, se demuestre que los comentarios ocultados constituyen lenguaje o acciones ofensivas, insultantes o abusivas, los órganos disciplinarios competentes adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes”.

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UEFA y CONMEBOL tampoco implementaron la Ley Vinícius

Semanas atrás, tanto UEFA como CONMEBOL confirmaron que tampoco implementarán la Ley Vinícius en sus respectivas competencias internacionales. Pese a que ambas confederaciones se muestran firmes en su lucha contra el racismo, ninguna aplicará la norma, que era la única optativa dentro de las actualizaciones de la IFAB.