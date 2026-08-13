Rosario Central vs. Corinthians EN VIVO y ONLINE por la ida de los octavos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

El Canalla inicia el camino al sueño en la fase de eliminación directa ante un durísimo rival brasileño.

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Rosario Central recibe este jueves a Corinthians en el Estadio Gigante de Arroyito. Desde las 21.30, el duelo contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá sintonizar a través de Telefe y Disney+.

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Como particularidad, será el mismo enfrentamiento de entrenadores que en la final del 2023 que Fluminense le ganó a Boca en el Estadio Maracaná. Ahora, Jorge Almirón lleva las riendas del Canalla, mientras que Fernando Diniz está al frente de los paulistas.

Las formaciones de Rosario Central y Corinthians

ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz

Quién es el árbitro de Rosario Central vs. Corinthians

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Asistente 1: Martín Soppi (URU).

Asistente 2: Pablo Llarena (URU).

Cuarto árbitro: Hernán Heras (URU).

VAR: Christian Ferreyra (URU).

AVAR: Richard Trinidad (URU).

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El cuadro de la Copa Libertadores 2026