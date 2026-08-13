Rosario Central vs. Corinthians EN VIVO y ONLINE por la ida de los octavos de la Copa Libertadores 2026: minuto a minuto

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, Rosario Central recibe este jueves a Corinthians en el Estadio Gigante de Arroyito. Desde las 21.30, el duelo contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se podrá sintonizar a través de Telefe y Disney+.
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Como particularidad, será el mismo enfrentamiento de entrenadores que en la final del 2023 que Fluminense le ganó a Boca en el Estadio Maracaná. Ahora, Jorge Almirón lleva las riendas del Canalla, mientras que Fernando Diniz está al frente de los paulistas.
Las formaciones de Rosario Central y Corinthians
ROSARIO CENTRAL: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raul. DT: Fernando Diniz
Quién es el árbitro de Rosario Central vs. Corinthians
- Árbitro: Andrés Matonte (URU).
- Asistente 1: Martín Soppi (URU).
- Asistente 2: Pablo Llarena (URU).
- Cuarto árbitro: Hernán Heras (URU).
- VAR: Christian Ferreyra (URU).
- AVAR: Richard Trinidad (URU).