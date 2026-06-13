Los 3 jugadores que podrían irse de Boca para liberar cupos de extranjero: la situación de cada uno

Las gestiones por futbolistas del exterior y la necesidad de mantener margen en el mercado impulsan una estrategia admiistrativa en el Xeneize de cara al segundo semestre.

Mientras el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena aguarda únicamente por la firma oficial del contrato, Boca ya comenzó a mover fichas en el mercado de pases. Y hay una tendencia que empieza a quedar clara: el componente internacional promete tener un papel importante. No solo por los futbolistas que podrían llegar, sino también por aquellos que podrían marcharse.

Justamente, hasta el momento, los principales movimientos del Xeneize involucran jugadores extranjeros: la partida de Ander Herrera liberó un cupo, Adam Bareiro obtuvo la ciudadanía argentina y los dos nombres por los que la dirigencia avanzó son colombianos: Sebastián Villa y Jhohan Romaña. Sin embargo, en Brandsen 805 no pasan por alto que seguir teniendo cupos internacionales puede resultar clave para no estar codicionado ante futuras oportunidades de mercado.

Por eso, hay tres futbolistas que aparecen bajo la lupa y que podrían abrir nuevos espacios si terminan abandonando el club durante este receso: Carlos Palacios, Ángel Romero y Marcelo Saracchi, que debe regresar de su préstamo en Escocia.

Cómo es cada caso en Boca

La situación de Carlos Palacios, que todavía no sumó minutos en lo que va del año debido a una cirugía de rodilla a la que debió someterse, es probablemente la más avanzada en cuanto a rumores de salida, ya que desde Chile aseguran que Colo-Colo sueña con repatriarlo. Sin embargo, la dirigencia de Boca únicamente evalúa desprenderse del volante mediante una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del club.

Carlos Palacios podría irse de Boca.

Por otro lado, en donde también sueñan con un regreso es en Cerro Porteño con Ángel Romero. Desde Paraguay surgieron versiones que vinculan al delantero con un posible regreso al club donde inició su carrera profesional, incluyendo la chance de que lo haga junto a su hermano, Óscar, con presente en Huracán.

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Hasta el momento, Ángel no logró consolidarse como una pieza indiscutida desde su llegada al Xeneize a comienzos de año y durante el semestre alternó problemas físicos con, en su mayoría, apariciones desde el banco. Su situación posiblemente dependa en buena medida de la evaluación que realice Arruabarrena cuando tome formalmente las riendas del equipo.

Saracchi y una vuelta fugaz

El tercer caso es el de Marcelo Saracchi. El lateral uruguayo viene de una temporada a préstamo en eñ Celtic de Escocia, donde sumó continuidad y volvió a ganar protagonismo. No obstante, tanto el entorno del jugador como Boca entienden que lo mejor para ambas partes sería encontrar un nuevo destino.

Saracchi salió campeón en su estadía por el Celtic.

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Bajo ese contexto, en el Xeneize aceptan únicamente dos vías para la partida del uruguayo: un nuevo préstamo al exterior o acordar con otro club argentina la venta definitiva de su pase. De cualquier otra manera, Saracchi continuaría ocupando cupo de extranjero en el plantel.

Por eso, mientras Arruabarrena termina de acomodarse en su regreso al banco xeneize, la dirigencia trabaja en dos frentes paralelos: incorporar jerarquía para el segundo semestre y, al mismo tiempo, seguir liberando espacio para que el mercado no tenga fronteras. Y los tres candidatos parecen estar marcados.