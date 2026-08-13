El elenco brasileño, posible rival de los gigantes argentinos en una eventual final, suma jerarquía para lo que viene.

Esta semana comenzaron los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero los equipos aún tienen posibilidad de abrochar refuerzos. En ese contexto, tras haber disputado el partido de ida, Atlético Mineiro cerró a un jugador de jerarquía para la siguiente ronda, en caso de avanzar.

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Se trata de Fred, el experimentado mediocampista brasileño que llegará al club de Belo Horizonte desde Fenerbahce. Según confirmó Fabrizio Romano, la operación se dio en torno a los 2,5 millones de euros, incluyendo bonos.

De esta manera, Atlético Mineiro suma a un futbolista que vistió la camiseta de Manchester United a lo largo de 5 temporadas y 213 partidos, hasta el final de la campaña 2022-23. Desde entonces, se desempeñaba en el combinado turco, antes de decidir retornar a Brasil.

Por lo pronto, el plantel deberá completar la clasificación a cuartos de final para poder contar con este flamante refuerzo. En la ida, Mineiro derrotó por 1-0 a RB Bragantino en condición de visitante y, la próxima semana, buscará el boleto ante su público.

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Atlético Mineiro, posible rival de Boca o River

Cabe destacar que Atlético Mineiro es uno de los equipos más fuertes de la rama baja del cuadro de la Copa Sudamericana 2026. En caso de que Boca y River continúen avanzando, es un posible rival en la final de Barranquilla para ambos.

Aunque el Xeneize está disputando la serie ante Recoleta y el Millonario chocará ante Independiente Santa Fe, los gigantes del fútbol argentino podrían enfrentarse entre sí en eventuales semifinales.

Datos clave

Fred fichó por el Atlético Mineiro procedente del Fenerbahce por 2,5 millones.

fichó por el Atlético Mineiro procedente del Fenerbahce por 2,5 millones. El mediocampista disputó 213 partidos durante cinco temporadas en el Manchester United.

disputó 213 partidos durante cinco temporadas en el Manchester United. Atlético Mineiro derrotó 1-0 a RB Bragantino en la ida de octavos.