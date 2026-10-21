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Champions League

Alineaciones de Bayern y Arsenal para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Allianz Arena por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bayern vs. Arsenal, Champions League
Bayern vs. Arsenal, Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro por la Champions League se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de empatar 3-3 con Viking y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Arsenal viene de ganarle 3-0 a Lille y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Bayern y Arsenal

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Tom Bischof, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz. DT: Vincent Kompany.

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Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Martín Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Noni Madueke. DT: Mikel Arteta.

La previa de Bayern y Arsenal: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Allianz Arena
  • Historial: 17 cruces — Bayern ganó 8, Arsenal ganó 6 y empataron 4
  • Último antecedente: 26/11/2025: Arsenal 3-1 Bayern
  • Próximo partido de Bayern: vs. Atlético de Madrid, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Slavia Praga, miércoles 4 de noviembre
Redacción Bolavip
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