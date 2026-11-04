Alineaciones de Slavia Praga y Arsenal para el duelo de la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Slavia Praga viene de empatar 2-2 con Fenerbahce y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Arsenal viene de empatar 2-2 con Bayern y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Slavia Praga y Arsenal
Slavia Praga (3-4-2-1): Jakub Markovič, Štěpán Chaloupek, Tomáš Holeš, David Zima, Emmanuel Ayaosi, Tomáš Vlček, Michal Sadílek, David Moses, Oskar Kubiak, Mubarak Suleiman, Danijel Šturm. DT: Jindřich Trpišovský.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Max Dowman, Viktor Gyökeres, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.
La previa de Slavia Praga y Arsenal: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Fortuna Arena
- Historial: 5 cruces — Slavia Praga ganó 0, Arsenal ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 04/11/2025: Slavia Praga 0-3 Arsenal
- Próximo partido de Slavia Praga: vs. Villarreal, miércoles 25 de noviembre
- Próximo partido de Arsenal: vs. Dortmund, martes 24 de noviembre