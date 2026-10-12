Sabah FK vs. Slavia Praga: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 2 de la Champions League

El martes 13 de octubre, Sabah FK se mide con Slavia Praga en un cruce donde ninguno quiere repetir el mal arranque que tuvo en la fase de liga.
Los dos equipos arrancaron perdiendo en la primera jornada y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- Argentina: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK llegó con la ilusión de competir pero el debut fue durísimo: cayó 0-4 como visitante ante Manchester United y hoy suma cero puntos en una tabla de 36 equipos, donde marcha 34°. El objetivo inmediato pasa por mostrar otra cara en casa y evitar que la diferencia de gol siga creciendo en contra.
Slavia Praga tampoco pudo en su primera presentación: perdió 2-3 de local frente a Lens en un partido que se le escapó sobre el final. Con esa derrota quedó 21° y sin unidades, aunque llega como favorito a este compromiso y necesita el triunfo para empezar a acomodarse en la fase de liga.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Sabah FK suma 0 puntos en el torneo.
- Slavia Praga suma 0 puntos en el torneo.