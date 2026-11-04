Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. El Arsenal llega a Praga con la mejor fase de grupos de la Champions y no quiere relajarse ante un rival que todavía no sumó de a tres. Para el Slavia, en cambio, el margen de error ya casi no existe.
La diferencia de puntos es abismal y ambos lo saben: una victoria del local sería una de las sorpresas del certamen, mientras que los ingleses pueden asegurar su paso a octavos si siguen sin perder.
La actualidad de ambos equipos
El Slavia Praga llega golpeado. Viene de igualar 2-2 como visitante ante el Fenerbahce, pero antes había caído con Sabah FK y también había perdido como local frente al Lens. Son apenas 3 unidades en esta Champions, algo que lo ubica en el fondo de las posiciones y lo obliga a reaccionar rápido si quiere seguir con chances de clasificar.
El Arsenal, en cambio, muestra una campaña sólida: no conoce la derrota en esta edición. Empató 2-2 con el Bayern en condición de visitante, después de haber goleado 3-0 al Lille de local y de haberse impuesto 1-0 ante el Napoli. Con 7 puntos está entre los mejores del torneo y llega a Praga con la chance de dar un paso grande hacia la siguiente fase.
El historial entre Slavia Praga y Arsenal
El historial entre ambos es ampliamente favorable para el Arsenal, que ganó tres de los cinco cruces y nunca perdió frente al Slavia. Hubo dos empates, pero la diferencia de gol es contundente: 15 a favor de los ingleses contra apenas 1 del equipo checo.
El antecedente más reciente fue hace exactamente un año, también en esta misma instancia, cuando el Arsenal se impuso 3-0 de visitante. Antes hubo una goleada 4-0 y hasta un 7-0 en Londres, lo que confirma que el dominio inglés en este cruce viene de larga data.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/11/2025
|Slavia Praga vs. Arsenal
|0-3
|UEFA Champions League
|15/04/2021
|Slavia Praga vs. Arsenal
|0-4
|UEFA Europa League
|08/04/2021
|Arsenal vs. Slavia Praga
|1-1
|UEFA Europa League
|07/11/2007
|Slavia Praga vs. Arsenal
|0-0
|UEFA Champions League
|23/10/2007
|Arsenal vs. Slavia Praga
|7-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
- Arsenal suma 7 puntos en el torneo.