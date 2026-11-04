Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. El Arsenal llega a Praga con la mejor fase de grupos de la Champions y no quiere relajarse ante un rival que todavía no sumó de a tres. Para el Slavia, en cambio, el margen de error ya casi no existe.

La diferencia de puntos es abismal y ambos lo saben: una victoria del local sería una de las sorpresas del certamen, mientras que los ingleses pueden asegurar su paso a octavos si siguen sin perder.

La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga llega golpeado. Viene de igualar 2-2 como visitante ante el Fenerbahce, pero antes había caído con Sabah FK y también había perdido como local frente al Lens. Son apenas 3 unidades en esta Champions, algo que lo ubica en el fondo de las posiciones y lo obliga a reaccionar rápido si quiere seguir con chances de clasificar.

El Arsenal, en cambio, muestra una campaña sólida: no conoce la derrota en esta edición. Empató 2-2 con el Bayern en condición de visitante, después de haber goleado 3-0 al Lille de local y de haberse impuesto 1-0 ante el Napoli. Con 7 puntos está entre los mejores del torneo y llega a Praga con la chance de dar un paso grande hacia la siguiente fase.

El historial entre Slavia Praga y Arsenal

El historial entre ambos es ampliamente favorable para el Arsenal, que ganó tres de los cinco cruces y nunca perdió frente al Slavia. Hubo dos empates, pero la diferencia de gol es contundente: 15 a favor de los ingleses contra apenas 1 del equipo checo.

El antecedente más reciente fue hace exactamente un año, también en esta misma instancia, cuando el Arsenal se impuso 3-0 de visitante. Antes hubo una goleada 4-0 y hasta un 7-0 en Londres, lo que confirma que el dominio inglés en este cruce viene de larga data.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/11/2025 Slavia Praga vs. Arsenal 0-3 UEFA Champions League 15/04/2021 Slavia Praga vs. Arsenal 0-4 UEFA Europa League 08/04/2021 Arsenal vs. Slavia Praga 1-1 UEFA Europa League 07/11/2007 Slavia Praga vs. Arsenal 0-0 UEFA Champions League 23/10/2007 Arsenal vs. Slavia Praga 7-0 UEFA Champions League

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Arsenal suma 7 puntos en el torneo.