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Champions League

Alineaciones de Slovan Bratislava y Stuttgart por la Champions League: formaciones probables

Slovan Bratislava y Stuttgart se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slovan vs. Stuttgart, Champions League
Slovan vs. Stuttgart, Champions League

Se viene Slovan Bratislava vs. Stuttgart este miércoles 14 de octubre en el Tehelne Pole Stadion desde las 16:00 hora de Argentina por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Slovan Bratislava y Stuttgart

Slovan Bratislava viene de caer 1-6 ante PSG.

Stuttgart viene de ganarle 3-1 a Viking.

Las alineaciones de Slovan Bratislava y Stuttgart

Slovan Bratislava (4-3-3): Dominik Takáč, Sandro Cruz, Svetozar Marković, Kenan Bajrič, Cesar Blackman, Rahim Ibrahim, Peter Pokorný, Cristian Martinez, Suleiman Camara, Andraž Šporar, Tigran Barseghyan. DT: Yaya Toure.

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Stuttgart (3-4-3): Dennis Seimen, Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman, Chris Fuhrich, Angelo Stiller, Grischa Prömel, Jamie Leweling, Deniz Undav, Ermedin Demirović, Bilal El Khannouss. DT: Sebastian Hoeneß.

Suplentes de Slovan Bratislava: Aleksandar Popović, Samuel Kozlovský, Kevin Wimmer, Artur Gajdoš, Nino Marcelli, Roman Čerepkai, Alasana Yirajang, Alen Mustafić, Alexej Maroš, Daiki Matsuoka, Sahmkou Camara, Danylo Ignatenko.

Suplentes de Stuttgart: Maximilian Mittelstädt, Fabian Bredlow, Atakan Karazor, Dženan Pejčinović, Lorenz Assignon, Marius Funk, Leo Sauer, Yanik Spalt, Julian Chabot.

La previa de Slovan Bratislava y Stuttgart: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Tehelne Pole Stadion
  • Historial: 3 cruces — Slovan Bratislava ganó 0, Stuttgart ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 21/01/2025: Slovan Bratislava 1-3 Stuttgart
  • Próximo partido de Slovan Bratislava: vs. Roma, martes 20 de octubre
  • Próximo partido de Stuttgart: vs. Atlético de Madrid, martes 20 de octubre
Redacción Bolavip
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