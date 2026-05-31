Khvicha Kvaratskhelia MVP: el equipo ideal de la Champions League 2025/26

La UEFA presentó el equipo ideal de la Champions League, y eligió al georgiano como el mejor jugador de toda la competición.

La Champions League 2025/26 ha llegado oficialmente a su fin y el Paris Saint-Germain se consagró bicampeón de la competición, luego de vencer al Arsenal en la tanda de penales del partido disputado este último sábado en Budapest. A raíz de ese triunfo, el conjunto parisino terminó dominando el equipo ideal y teniendo a la figura del torneo, según UEFA.

Kvaratskhelia, el MVP de la Champions League 2025/26

La UEFA presentó los honores y condecoraciones de la Champions y eligió al georgiano Khvicha Kvaratskhelia como el mejor jugador de toda la competición. El delantero del conjunto parisino terminó el torneo con 10 goles y 7 asistencias en 16 partidos jugados, estadísticas notables.

Kvaratskhelia, la figura de la Champions League 2025/26. (Getty)

No obstante, el impacto de Kvaratskhelia va más allá de las estadísticas frías: el georgiano fue indescifrable para todos los defensores que enfrentó, desequilibrante cuando PSG lo necesitó y, por si fuera poco, provocó el penal que terminó en el gol del empate en el encuentro decisivo. Merecido premio.

El equipo ideal de la Champions League 2025/26

David Raya (Arsenal)

David Raya, el mejor arquero de la Champions League. (Getty)

El arquero del Arsenal fue clave en el equipo menos vencido de toda la competición, recibiendo apenas 7 goles en 15 partidos. Además, atajó un penal en la tanda. Más no pudo hacer en la temporada.

Publicidad

Marcos Llorente (Atl. Madrid)

Llorente, el único del colchonero en el once. (Getty)

El único jugador de Atlético de Madrid que se metió al once ideal. Llorente respondió donde sea que Simeone lo necesitó: en el lateral derecho, en el centro del campo, fue ofensivo cuando hizo falta e infranqueable cuando lo atacaron. El mejor lateral derecho de la competición.

Marquinhos (PSG)

Marquinhos, el capitán del campeón. (Getty)

Publicidad

El capitán del campeón. A sus 32 años, Marquinhos finalmente está cosechando los títulos que por tanto tiempo mereció. Por si fuera poco, convirtió un gol clave ante Mónaco en fase de 16avos, necesario para avanzar de ronda y todo lo que siguió después.

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Gabriel, el héroe que se convirtió en villano. (Getty)

Quedará marcado por el penal fallado que terminó con el sueño de los Gunners, pero Gabriel fue el mejor defensor de la Champions League 2025/26. No lo pasaron en todo el partido final, enfrentando al mejor ataque del mundo, salvó una jugada que era gol cantado de Kvaratskhelia y tuvo un rendimiento notable. Se cuestionará, pero tiene merecido su lugar en el once ideal.

Publicidad

Nuno Mendes (PSG)

Nuno, el mejor lateral izquierdo del mundo. (Getty)

Por segunda temporada consecutiva, nadie pudo mejorar a Nuno Mendes en el lateral izquierdo. El portugués vuela. Criterioso y punzante a la hora de atacar por banda sin chocarse con los extremos y una capacidad defensiva infravalorada. Es muy bueno.

Declan Rice (Arsenal)

Rice, el motor del Arsenal. (Getty)

Publicidad

El motor del Arsenal. Declan Rice es el jugador que menos brilla pero que más hace en el conjunto Gunner. Siempre bien ubicado, inteligente a la hora de tocar la pelota. En esta Champions no habrá hecho dos goles de tiro libre vs. Real Madrid, pero fue mejor jugador que en la edición pasada.

Vitinha (PSG)

Vitinha, el cerebro del PSG. (Getty)

El cerebro del PSG. Qué se puede decir de Vitinha que no se haya dicho en la Champions pasada… Es el mismo jugador, el mejor en su posición y haciendo lo que hace. Superlativa temporada, que incluyó un triplete clave contra Tottenham en la fase de liga, cuando sus delanteros no aparecían.

Publicidad

Michael Olise (Bayern Múnich)

Olise se consolidó en la élite. (Getty)

Durante un buen tiempo, el mejor jugador de la Champions. El Bayern Múnich se quedó corto en esta edición, pero de lo contrario, estaríamos hablando de un serio candidato incluso al Balón de Oro. Escandalosa temporada de Olise y enorme Champions League, con 5 goles y 7 asistencias, consolidándose en la élite del fútbol europeo.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Kvaratskhelia, el mejor de todos. (Getty)

Publicidad

El MVP. Kvaratskhelia fue la figura de la Champions League por todo lo mencionado arriba y, lógicamente, tiene su lugar en el once ideal.

Ousmane Dembélé (PSG)

Dembélé, el de los goles importantes. (Getty)

El Balón de Oro, en una temporada no tan “Balón de Oronesca”, pero que apareció en todos los partidos clave: 8 goles y 2 asistencias, incluyendo 2 en la serie de cuartos vs. Liverpool, 3 en la serie de semifinales vs. Bayern Múnich y el gol de penal en la final. Más que suficiente.

Publicidad

Harry Kane (Bayern Múnich)

Kane, el delantero más letal y completo. (Getty)

Impresionante. La Champions League que hizo Harry Kane fue tan buena que quedó incluso por delante del goleador de esta edición (Kylian Mbappé, 15). Con 14 goles y un nivel de juego que, por momentos, hizo pensar que estábamos viendo al mejor jugador del mundo. El inglés fue superlativo en esta Champions, no se le dio, pero no podía no estar en el once.

El equipo completo

David Raya (Arsenal)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gabriel (Arsenal)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern München)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern München)

Publicidad

Síntesis