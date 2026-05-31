Thierry Henry respaldó a Gabriel tras el penal que le costó la Champions al Arsenal: “Lo respetaré por siempre”

El máximo ídolo de la historia Gunner apoyó al futbolista que, luego de jugar un partido impecable, terminó fallando el penal decisivo en la tanda.

En su primera final de Champions League en 20 años, Arsenal volvió a quedarse corto y no pudo levantar la orejona. Ésta vez, igualó 1 a 1 en los 120 minutos del tiempo reglamentario y suplementario contra el campeón defensor, PSG, y terminó cayendo en los penales por 4 a 3, luego de los fallos de Eberechi Eze y de Gabriel Magalhaes.

Éste último tiró por sobre el arco el último penal de la tanda de cinco, que le valió el bicampeonato de Europa al PSG y una nueva decepción al Arsenal. Sin embargo, inmediatamente terminado el partido, Gabriel recibió el respaldo de Thierry Henry, la máxima gloria del club inglés.

“Seré honesto: estaba un poco sorprendido cuando vi que era él quien fue a patear“, admitió Henry, quien comentó el partido en vivo para Paramount y CBS Sports. “Pero, como dije en el comentario, no se merece [las críticas]. Para mi el hecho de tener el coraje de ir y patearlo, lo dice todo. Lo respetaré por siempre“, expresó, brindándole todo su apoyo a Gabriel.

Gabriel Magalhaes falló el penal clave que definió la Champions en favor del PSG. (Getty)

El defensor brasileño fue, para muchos, el mejor futbolista de la final en cuanto a los 120 minutos de juego respecta, ganando todos sus duelos individuales, despejando 13 balones, consiguiendo 3 recuperaciones y bloqueando 1 disparo, incluyendo un quite vital ante Kvaratskhelia, cuando el georgiano se preparaba para someter a Raya en el mano a mano y con la pelota picando en el área.

This Gabriel x hincapie save here could have been an art and should have feed the Internet for a while if arsenal won the UCL That Gabriel x Hincapié save could have been art and would have fed the internet for a while if Arsenal had won the UCL. pic.twitter.com/S4m5oNnAXv — 𝐡𝐨𝐯𝐢𝐞 (@hovie_09) May 31, 2026

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El mensaje de Gabriel Magalhaes a la afición del Arsenal

Luego del doloroso resultado de este sábado y su rol protagónico en la derrota, Gabriel se tomó unas horas antes de expresarse públicamente. Sin embargo, este domingo por la mañana, finalmente se dirigió a los fanáticos del Arsenal con un sentido mensaje:

“Es doloroso, pero estoy orgulloso de este equipo y de todo lo que logramos juntos esta temporada. Gracias a nuestros increíbles aficionados por su apoyo incondicional. ¡Se merecían celebrar todo este esfuerzo con nosotros y disfrutar del desfile de hoy! Con amor, Big Gab”.

Gabriel Magalhaes y su mensaje en Instagram.

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Henry explicó lo que se siente perder una final de Champions

Hace 20 años, a Thierry Henry le tocó vivir un momento igual de doloroso, pues fue el capitán de aquel Arsenal que no pudo contra Barcelona y perdió la final de la Champions League en 2006. Sin embargo, el francés explicó que, para la mayoría de los futbolistas, el dolor real llegará recién dentro de un mes y medio.

“Lo sentirán después del Mundial. Ahora la mayoría de estos jugadores debe cambiar la cabeza y pensar en la Copa del Mundo, me pasó en 2006, pero se sentirá el peso de haber perdido la final de la Champions League una vez que regresen. Lo que no deben es sentir que fue un fracaso”, expresó Henry.

Finalmente, dio su veredicto de la temporada, y destacó lo hecho por los futbolistas liderados por Mikel Arteta: “Fue una final dura, PSG ganó, y debes felicitarlo porque ganaron y por cómo lo hicieron. Dolerá por un tiempo, y debe hacerlo, pero estoy orgulloso de los muchachos, pero tiene que doler porque sino no significaría lo que significa el esfuerzo de ganarla. La temporada del Arsenal no fue un fracaso, ganaron la Premier League y se quedaron apenas cortos contra un equipo impresionante. Lo forzaste al máximo.”

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