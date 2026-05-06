Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal

Tras las clasificaciones de franceses e ingleses, todos los detalles sobre la disputa del cotejo decisivo por un nuevo título en La Orejona.

Se define la edición 2025/26 de la UEFA Champions League. Tras el desarrollo de las semifinales, solo dos equipos quedaron en competencia para levantar la Orejona en poco más de tres semanas. El Arsenal de Mikel Arteta viene de eliminar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y chocará con el PSG de Luis Enrique que, este miércoles, eliminó al Bayern Múnich de Vincent Kompany.

En medio de ese panorama, los equipos clasificados para la instancia decisiva por el prestigioso certamen continental ya empezaron a pensar en la gran final, que se desarrollará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, la capital de Hungría.

El estadio construido desde 2017 e inaugurado en 2019 será la sede de la final de la Champions, que a su vez se convertirá en la tercera final continental que se disputará allí luego de la Supercopa UEFA de 2020 entre Bayern y Sevilla, y la de Europa League 2023 entre el propio Sevilla y Roma.

El Puskás Aréna solo tiene actividad deportiva cuando juega la Selección local, ya que no pertenece a ningún equipo húngaro. Su capacidad total es de 67.215 espectadores y fue construido y diseñado por György Skardelli (Skardelli Studio). Es, por amplia diferencia, el estadio más grande de Hungría y el 52° con mayor capacidad del mundo. En Europa, ocupa el 20° lugar.

El Puskás Aréna en la última final internacional que albergó (Getty)

Así las cosas, Arsenal y el vencedor de la llave de Bayern – PSG se enfrentarán en el imponente estadio húngaro el sábado 30 de mayo. A diferencia de otras ocasiones, este año se disputará a las 18:00 locales, que en Argentina será a las 13:00.

Publicidad

La llave completa de la Champions League 2025/26

Dónde ver la final de la Champions 2025/26

La gran final de la UEFA Champions League 2025/26 se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. El encuentro será a las 13:00 horas de Argentina y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+ Plan Premium.

DATOS CLAVE

La final de la Champions League se jugará en el Puskás Aréna de Hungría .

. El estadio tiene capacidad total para 67.215 espectadores .

. La final se jugará el próximo sábado 30 de mayo a las 13:00 de Argentina.