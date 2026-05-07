Nasser Al-Khelaifi: elogió a Luis Enrique con ¿indirecta para Kylian Mbappé y Lionel Messi?

El empresario qatarí se encargó de remarcar que el entrenador español fue la mejor decisión que tomó como presidente del PSG.

El París Saint-Germain eliminó al Bayern Munich de la Champions League 2025/2026. Le ganó 5 a 4 en el Parque de los Príncipes y empató 1 a 1 en el Allianz Arena. De esa manera, disputará por segundo año consecutivo la Final. El año pasado venció 5 a 0 al Inter de Milán (justamente en Munich) y ahora se medirá al Arsenal (que desplazó de su camino al Atlético de Madrid) en el Puskás Arena de la ciudad de Budapest, Hungría.

Y el que demostró estar absolutamente feliz por este resultado fue Nasser Al Khelaifi, presidente de la institución francesa, que destacó el rol de Luis Enrique para conseguir el pase al duelo que se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo: “Es un orgullo tener a Luis Enrique en el club, a todos los que están haciendo historia. Y esto es lo que queremos. Tenemos ADN, hoy lo demostramos. No son sólo futbolistas, son auténticos guerreros”.

En ese mismo sentido, en la conversación que mantuvo con CBS Sports Golazo, el empresario qatarí lanzó una frase con la que da a pensar que está arrepentido de haber contratado en su momento a Kylian Mbappé y/o a Lionel Messi: ”Luis es realmente el mejor activo, el mejor, mi mejor decisión. Hablé durante los últimos 15 años para ficharlo”.

Además, siguiendo con los elogios para el español, agregó: ”Es un entrenador fantástico, el mejor entrenador del mundo, pero también como persona, es increíble cómo maneja el día a día, a los jugadores, todo, incluso con los medios, que en Francia a veces no es fácil, pero él es fantástico”.

PSG President Nasser Al-Khelaifi is full of love for Luis Enrique 🥰 pic.twitter.com/Mq5oOpVm5u — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

PSG ante la chance de convertirse en el club francés con más Champions League

El París Saint-Germain logró saldar su deuda histórica sin Champions League en la temporada pasada al golear en la final al Inter de Milán. De esa manera, igualó al Olympique de Marsella, su máximo rival, quien hasta entonces era el único equipo francés en levantar la Orejona (lo consiguió en 1993 al vencer al Milan en la Final).

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Pero ahora el conjunto parisino está ante la chance de superar a los Focenses, con el partido que disputará ante el Arsenal (que a su vez intentará abrazarse a su primera consagración europea en la historia). En caso de ganar, el PSG igualará en la tabla histórica al Porto, Nottingham Forest, Chelsea, Benfica y Juventus, todos con dos títulos.

En síntesis