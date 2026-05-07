Boca 31° y River 9°: así está la tabla de Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Esta semana se completó la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde algunos clubes sumaron puntos para la clasificación rumbo al Mundial de Clubes 2029. En ese sentido, en BOLAVIP repasamos cómo quedó el Ranking de Conmebol para ganarse un lugar en el certamen internacional más importante del planeta a nivel clubes.

En la edición inédita de 2025 el campeón fue Chelsea y los representantes argentinos fueron Boca y River, que lo habían conseguido por méritos deportivos. Sin embargo, ambos gigantes la tienen complicada para estar en 2029, ya que corren de atrás contra los equipos compatriotas que lo superan en el listado de clasificación que lleva el ente regulador sudamericano.

Chelsea, campeón del Mundial de Clubes 2025. (Getty Images)

Un dato importante es que River está 9° en el ranking pero no juega la Libertadores, por lo que no está sumando unidades en esta temporada ya que la Sudamericana no otorga méritos para el Mundial de Clubes. A su vez, Boca está 31° y lo perjudicó notablemente no haber disputado la edición 2025 y las dos recientes derrotas frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

En lo que respecta a clubes argentinos, Estudiantes está cuarto con 37 unidades. Luego aparecen Racing (5° con 35), Vélez (8° 24) y River (9° con 23), pero ninguno suma puntos por no jugar Libertadores. Mucho más atrás en la tabla están Independiente Rivadavia (20° con 13), Rosario Central (21° con 13), Boca (31° con 9), Lanús (26° con 9) y Platense (30° con 10), todos jugando esta edición.

El trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA. (Getty Images)

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El ranking de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Palmeiras – 57 puntos

Flamengo (clasificado) – 56 puntos

Liga de Quito – 44 puntos

Estudiantes de LP – 37 puntos

Racing – 35 puntos**

São Paulo – 25 puntos**

Peñarol – 25 puntos

Vélez – 24 puntos**

River Plate – 23 puntos**

Universitario – 22 puntos

Independiente del Valle – 21 puntos

Botafogo – 21 puntos**

Cerro Porteño – 21 puntos

Libertad – 20 puntos

Bolívar – 20 puntos

Nacional – 17 puntos

Atlético Nacional – 17 puntos**

Internacional – 17 puntos**

Sporting Cristal – 16 puntos

Rosario Central – 13 puntos

Independiente Rivadavia – 13 puntos

Universidad de Chile – 13 puntos

Corinthians – 13 puntos

Mirassol – 12 puntos

Barcelona – 10 puntos

Universidad Católica – 10 puntos

Cruzeiro – 10 puntos

Deportes Tolima – 10 puntos

Coquimbo – 10 puntos

Platense – 10 puntos

Boca Juniors – 9 puntos

Lanús – 9 puntos

Universidad Central Venezuela – 9 puntos

Colo Colo – 8 puntos

Olimpia – 8 puntos

Independiente Medellín – 8 puntos

Barcelona de Guayaquil – 6 puntos

La Guaira – 6 puntos

Fluminense – 5 puntos

Independiente Santa Fe – 5 puntos

Junior – 4 puntos

Cusco – 4 puntos

Always Ready – 3 puntos

**NO SUMAN PUNTOS EN 2026.

El formato para clasificar al Mundial de Clubes 2026

Bien se sabe que Sudamérica cuenta con 6 cupos: 4 campeones de Libertadores y 2 por tabla. Vale aclarar que se suman tres puntos por cada partido ganado, uno por empate y tres adicionales por cada fase avanzada. Por otro lado, cabe recordar que ningún país puede tener más de dos representantes, salvo que sean campeones, lo que deja un ítem a tener en cuenta en el futuro.