Boca hoy: posible sanción a Ascacibar, el beneficio que recibió de FIFA y más

Tras la derrota ante Barcelona de Ecuador, Boca, dio vuelta la página y ya se prepara para el duelo contra Huracán por el Apertura. En medio de esto, se espera por conocer la sanción de Ascacibar y el club recibió un beneficio por un cambio reglamentario de FIFA.

Boca se vio beneficiado por un cambio de reglamento que oficializó FIFA

Comenzó a disputarse el último mes de competencia para los equipos del fútbol argentino que se encuentran en zona de definición, ya que varios de ellos pelean tanto por ganar el Torneo Apertura, como también por clasificar a la siguiente instancia en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En este sentido, teniendo en cuenta la inmediatez del Mundial 2026, hubo un cambio en el reglamento de FIFA que beneficia a Boca, River y al resto de los equipos que deben ceder futbolistas a sus selecciones para iniciar con la preparación de cara al inicio de la Copa de Mundo.

Santiago Ascacibar se expone a más de un partido de suspensión

Boca perdió en la altura de Ecuador ante un Barcelona que mostró sus debilidades en el juego, pero le hizo pagar caro al Xeneize un cúmulo de errores que no pueden cometerse en la Copa Libertadores. El 1 a 0 final de los amarillos en el Monumental Banco Pichincha dejó al equipo de Claudio Úbeda condicionado para la clasificación a la próxima ronda.

Una de las grandes equivocaciones de Boca en el partido del pasado martes fue cometida por Santiago Ascacibar. El volante con pasado en Estudiantes se fue expulsado en el primer tiempo mediante la revisión del VAR por una violenta patada en la cabeza que le propició a Milton Céliz cuando se encontraba en el suelo.

El Turco Husaín elogió a Boca

Boca Juniors ya afrontó cuatro de los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y pelea por abrochar su clasificación a los octavos de final. Aunque cosechó dos derrotas consecutivas, un histórico de River tiene una mirada positiva sobre el trabajo de Claudio Úbeda.

Publicidad

Se trata de Claudio Husaín, campeón con el Millonario en los Torneos Clausura 2002, 2003 y 2004, habló sobre la actuación del Xeneize en su regreso a la cita máxima de clubes de CONMEBOL y llenó de elogios a Sifón por su tarea al frente del equipo.

Cristian Pavón admitió que extraña Argentina

Cristian Pavón se transformó en jugador de Boca en 2014, luego de jugar apenas 9 meses en la primera división de Talleres de Córdoba. Estuvo un año a préstamo en Colón y dio sus primeros pasos con la camiseta azul y oro recién en 2015. Y a medida que pasó el tiempo se transformó en una pieza clave del ataque, primero bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena y después de Guillermo Barros Schelotto.

A pesar de lo que está siendo su vida en Río Grande do Sul, Cristian Pavón expresó que no pierde conexión con Boca, en lo que fue su paso por el Bajo Flores para enfrentar a Deportivo Riestra en la cancha de San Lorenzo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (fue triunfo 3 a 0 para el elenco brasileño).