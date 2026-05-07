Corinthians se metió en octavos de final de la Copa Libertadores y es el segundo clasificado

El Timao se sumó a Independiente Rivadavia luego del empate entre Platense y Peñarol. Quedan dos fechas para que finalice la fase de grupos.

A falta de dos fechas para el cierre de la Copa Libertadores 2026, los cupos de octavos de final empiezan a llenarse debido a que dos equipos ya lograron meterse en la próxima instancia del certamen. Además de Independiente Rivadavia, clasificado el pasado miércoles luego del empate de Fluminense, este jueves se confirmó un segundo equipo a la fase de octavos.

En concreto, Corinthians se aseguró la plaza al haber empatado 1 a 1 en Colombia ante Independiente Santa Fe el pasado 6 de mayo, pero quedó confirmado como clasificado al culminar el partido entre Platense y Peñarol en el Estadio Ciudad de Vicente López.

La paridad 1 a 1 entre el Calamar y el Manya le dio la clasificación al Timao, dirigido por Fernando Diniz, luego de llegar a 10 puntos por los tres triunfos obtenidos en las tres fechas iniciales.

Si bien todavía no tiene asegurado su primer puesto, ya que Platense lo puede superar en las dos fechas finales, Corinthians se sumó a la Lepra mendocina y dejaron 14 cupos por completarse para los octavos de final. En el grupo E, el Calamar quedó a tiro de la clasificación, por lo que Independiente Santa Fe y Peñarol tienen un pie afuera de la próxima instancia.

Los equipos que pueden clasificar en la próxima fecha de la Libertadores

Coquimbo Unido o Deportes Tolima se enfrentan en la fecha 5, y el ganador podría asegurar su clasificación en el grupo B. Platense en el E si vence a Santa Fe en Colombia también lo logrará. Si Palmeiras y Sporting Cristal ganan en el grupo ante Cerro Porteño y Junior también se meterán a octavos. Por último, Mirassol y Rosario Central clasificarían con una victoria en la fecha siguiente en sus respectivas zonas.

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La tabla de la Copa Libertadores

En síntesis