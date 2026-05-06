Por qué no juega Achraf Hakimi en PSG vs. Bayern Múnich hoy por la vuelta de semifinales de la Champions League

El lateral marroquí será la baja de peso que tendrá el equipo de Luis Enrique hoy en Múnich.

PSG visita el Allianz Arena este miércoles para enfrentar al Bayern Múnich y definir cuál de los dos equipos avanzará a la final de la UEFA Champions League 2025/26. El vigente campeón llega con un gol de ventaja, pero con una baja de peso: Achraf Hakimi.

El futbolista marroquí es una carta importante de Luis Enrique y titular indiscutido en su once inicial, para muchos es incluso el mejor lateral derecho del mundo. Sin embargo, se perderá el partido de vuelta de semifinales por un desgarro en el muslo de su pierna derecha, sufrido sobre el final del partido de ida, del martes pasado.

Hakimi se lesionó en el partido de ida no jugará la vuelta vs. Bayern Múnich. (Getty)

Su lugar en el once lo ocupará Fabián Ruiz, en lo que será el único cambio con respecto al partido de ida en el equipo parisino. Eso sí, Fabián Ruiz completará el tridente clásico en el mediocampo del PSG junto a Vitinha y Joao Neves, mientras que al lateral derecho pasará Warren Zaire-Emery, el comodín que tiene Luis Enrique en su equipo.

La lesión le demandará entre tres y cuatro semanas de recuperación, por lo que no estará disponible para este encuentro, pero sí para una eventual final, que se jugará el 30 de mayo en Budapest. Por supuesto, la lesión tampoco le impedirá jugar el Mundial 2026 con Marruecos.

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Formaciones de Bayern Múnich vs. PSG

BAYERN MÚNICH

TITULARES: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Luis Diaz; Kane

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SUPLENTES: Ulreich, Urbig; Kim Min Jae, Goretzka, Davies, Ito, Guerreiro, Karl, Jackson, Bischof

ENTRENADOR: Vincent Kompany

PSG

TITULARES: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Kvaratskhelia, Doué

SUPLENTES: Vignaud, Laurendon, Marin; Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Kang In Lee, Hernández, Mayulu, Dro, Barcola, Mbaye

ENTRENADOR: Luis Enrique

Síntesis

Achraf Hakimi sufrió un desgarro en el muslo de su pierda izquierda y se perderá el partido de PSG vs. Bayern Múnich.

sufrió un en el muslo de su pierda izquierda y se perderá el partido de PSG vs. Bayern Múnich. Fabián Ruiz ingresará en el equipo titular en lugar de Hakimi.

ingresará en el equipo titular en lugar de Hakimi. Warren Zaire-Emery ocupará el lateral derecho, y Fabián Ruiz el mediocampo, junto a Vitinha y Joao Neves.