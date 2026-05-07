Cómo ver Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

El Millonario visita al elenco venezolano con un equipo alternativo por la cuarta jornada del certamen continental.

River y Carabobo se verán las caras en Venezuela por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario visitará al Granate con la misión de sumar de a tres para asegurarse la cima de su zona y quedar más cerca de la clasificación directa a octavos de final, para eso necesitará terminar primero en el grupo.

¿Cómo ver por TV el partido entre Carabobo y River por la Copa Sudamericana?

El duelo entre River y Carabobo podrá verse en exclusiva a través de DirecTV Sports y la plataforma DGO. El duelo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana comenzará a partir de las 21.30 horas y se desarrollará en el Estadio Misael Delgado de Valencia, Venezuela.

Las probables formaciones de Carabobo y River

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

River superó a Carabobo en Núñez por la segunda jornada del Grupo H de la Sudamericana. (Foto: Getty).

Horario por países para ver Carabobo vs. River

Argentina: 21.30 horas

Brasil: 21.30 horas

Chile: 20.30 horas

Colombia: 19.30 horas

Ecuador: 19.30 horas

México: 18.30 horas

Perú: 19.30 horas

Paraguay: 21.30 horas

Uruguay: 21.30 horas

Venezuela: 20.30 horas