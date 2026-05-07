Boca recupera a Ander Herrera y Brey ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

De cara a lo que será el duelo entre Boca y Huracán del próximo sábado 9 de mayo a las 19 horas por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, Claudio Úbeda ultima todos los detalles para intentar conseguir la clasificación a la siguiente instancia. En ese sentido, los cañones apuntan a los futbolistas que integrarán la lista de convocados, que saldrá en las próximas horas.

Cabe recordar que el Xeneize viene de perder ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y complicó su boleto a la ronda de eliminación directa, pero ahora debe enfocarse en el Globo. Por ese motivo, el entrenador termina de preparar la estrategia para recibir al conjunto de Parque Patricios, con el foco puesto en avanzar de fase para luego consagrarse campeón.

Lo cierto es que Boca recupera a Ander Herrera para el compromiso frente a Huracán, ya que dejó atrás su lesión muscular que lo marginó de las canchas durante los últimos días. Apenas dos semanas después de sufrir la cuestión física en el calentamiento contra Defensa y Justicia, el mediocampista español está en óptimas condiciones y por eso integrará la nómina oficial.

Ander Herrera, volante español de Boca. (Getty Images)

Por otro lado, hay un dato importante a tener en cuenta: Leandro Brey estará convocado ante el Globo. A pesar de haber salido lesionado en la derrota contra Barcelona de Ecuador cuando transcurría el primer tiempo bajo un tremendo diluvio en Guayaquil, el arquero del Xeneize tiene un lugar asegurado entre los concentrados y dirá presente en el campo de jugo de La Bombonera.

En ese sentido, el prometedor guardameta volverá a ocupar su sitio en la nómina ya que tuvo una buena mejoría tras el fuertísimo golpe sufrido por Copa Libertadores. A su vez, Ander Herrera ingresa por Lucas Janson, al regresar a las canchas después de dos semanas y sacando de la misma al delantero con pasado en Vélez y Tigre, que no viene teniendo minutos de juego.

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Leandro Brey, arquero de Boca. (Getty Images)

Los posibles convocados de Boca vs. Huracán

Arqueros : Leandro Brey y Javier García

: Leandro Brey y Javier García Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Ander Herrera y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón, Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Ander Herrera y Tomás Aranda. Delanteros: Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Adam Bareiro, Milton Giménez, Ángel Romero y Alan Velasco.

DATOS CLAVE

Boca recibe a Huracán este sábado 9 de mayo por los octavos de final.

recibe a este sábado 9 de mayo por los octavos de final. Ander Herrera será convocado tras superar una lesión muscular.

será convocado tras superar una lesión muscular. Leandro Brey también integra la nómina, pese al fuerte golpe que sufrió.