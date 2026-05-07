Platense, a un paso de la clasificación: así está la tabla de la Copa Libertadores 2026

El Calamar sacó un punto importante ante el gigante uruguayo y tiene dos balas para asegurar su pasaje a los octavos de final.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 entra en etapa de definición y este jueves se cerró la Fecha 4. Los 32 participantes ya están con calculadora en mano, aunque algunos de ellos ya se aseguraron un boleto para los octavos de final.

En el Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Platense empató por 1-1 ante Peñarol en un duelo clave para ambos equipos, con diferentes panoramas. Facundo Batista abrió la cuenta para el Carbonero, pero Agustin Lagos puso cifras definitivas para ayudar al Calamar.

Con este resultado, el elenco de Walter Zunino no pudo abrochar la clasificación, aunque quedó muy bien parado para conseguirlo en los próximos dos partidos. En cambio, Peñarol necesita ganar ambos compromisos y esperar ayuda de otros resultados.

¡¡EL CALAMAR LO EMPATÓ CON UN GOLAZO COLECTIVO!! Mainero agilizó la jugada con un pase HERMOSO, Zapiola la tocó y Lagos la mandó a guardar con un fierrazo para el 1-1 de Platense ante Peñarol.



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Cabe recordar que Independiente Rivadavia es, por ahora, el único equipo argentino confirmado para los octavos de final. La Lepra mendocina ganó sus primeros tres duelos y, este miércoles, empató ante Fluminense para conseguir el boleto a la próxima ronda.

Así está la tabla de la Copa Libertadores 2026

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Cuándo se juega la Fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

La fase de grupos ya entró en zona de definición. Aunque algunos equipos ya abrocharon su boleto para los octavos de final, la mayoría aún está peleando por meterse en esta instancia. Desde el martes 19 de mayo hasta el jueves 21 se disputará la Fecha 5, que confirmará a más clubes en la próxima ronda.

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