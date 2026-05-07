Maxi Salas le dio el triunfo agónico a River ante Carabobo tras la expulsión de Santiago Beltrán

Con 10 y Matías Viña en el arco millonario, el delantero de River sacó de la galera un golazo para darle tres puntos de oro en la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

En un partido en el que pasó de todo, River se quedó con un triunfo vital en la fecha 4 de la Copa Sudamericana gracias al gol agónico de Maximiliano Salas. Fue por 2 a 1 ante Carabobo, donde Maxi Meza había abierto la cuenta en el complemento, luego de un primer tiempo en el que Juanfer Quintero erró un penal.

Justamente de penal había descontado el conjunto venezolano en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, pero no pudo ponerse a la par en el resultado sobre el final, incluso cuando volvieron a estar 10 vs 10 por la expulsión de Santiago Beltrán.

River, sin cambios, debió improvisar los últimos 10 minutos de partido con Matías Viña como arquero, y el juvenil Facundo González tuvo que pasarse a la banda izquierda para reemplazar al uruguayo. Desde esa posición, el pibe metió un pase largo implacable para Maxi Salas, quien de emboquillada se la mandó a guardar a Lucas Bruera.

¡¡AGÓNICO GOL DE RIVER EN VENEZUELA!!



CONTRAGOLPE LETAL y definición de Salas para el 2-1 sobre Carabobo.



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El arquero de Carabobo era figura del partido, pero el ex Racing eclipsó su noche con una sutil definición de sombrerito. Luego del gol de Salas, el árbitro paraguayo Derlis López decretó el final del encuentro.

¡¡EXPULSADO BELTRÁN EN RIVER!!



El arquero del Millonario salió lejos, bajó a Berríos de una barrida y vio la roja tras la revisión en el VAR.



¡ATAJARÁ VIÑA!



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Con este resultado, River llega a los 10 puntos y podría asegurar su clasificación a los octavos de final la próxima fecha, cuando reciba a Bragantino por la quinta jornada de la Sudamericana.

Lo que le queda a River en la Copa Sudamericana

Miércoles 20 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Red Bull Bragantino

Miércoles 27 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Blooming

La tabla de la Copa Sudamericana

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En síntesis