En el tramo final del encuentro, el joven arquero del Millonario salió lejos y vio la tarjeta roja por cortar un claro contragolpe.

En el Estadio Polideportivo Misael Delgado, River Plate triunfó por 2-1 este jueves ante Carabobo en el marco de la Fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026. El Millonario jugó el tramo final del encuentro con Matías Viña en el arco por la expulsión de Santiago Beltrán.

En un duelo lleno de condimentos, Juan Fernando Quintero erró un penal en el arranque del encuentro ante Lucas Bruera que tapó con los pies. Sin embargo, los de Eduardo Coudet se repusieron y pasaron al frente con el grito de Maximiliano Meza.

Pero todo se le complicó a River en el complemento cuando, a pesar de jugar con uno más, sufrió el empate en los pies de Matías Núñez, también desde los 12 pasos. El dramatismo invadió Venezuela sobre el cierre cuando Beltrán vio la tarjeta roja.

¡¡EXPULSADO BELTRÁN EN RIVER!!



El arquero del Millonario salió lejos, bajó a Berríos de una barrida y vio la roja tras la revisión en el VAR.



¡ATAJARÁ VIÑA!



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/Z6rIvmgCxd — DSPORTS (@DSports) May 8, 2026

El arquero del Millonario salió lejos a cortar un contragolpe y, tras la revisión en el VAR, Derlis López decidió expulsarlo. Ya sin cambios, Matías Viña debió ponerse la camiseta verde y ponerse bajo los tres palos. Luego, llegó el milagro para el elenco visitante.

Tras un pelotazo, Maximiliano Salas le pegó por arriba ante la salida de Bruera y la mandó al fondo de la red, desatando un explosivo festejo para River, que se llevó los tres puntos de la forma más espectacular posible.

Publicidad

El grupo de River en la Copa Sudamericana

Lo que le queda a River en la Copa Sudamericana

Miércoles 20 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Red Bull Bragantino

Miércoles 27 de mayo – 21.30 – River Plate vs. Blooming

Datos clave

River Plate: venció 2-1 a Carabobo como visitante por la Copa Sudamericana.

venció 2-1 a Carabobo como visitante por la Copa Sudamericana. Matías Viña: atajó en el tramo final por la expulsión de Santiago Beltrán.

atajó en el tramo final por la expulsión de Santiago Beltrán. Maximiliano Salas: anotó el gol del triunfo tras el empate de Matías Núñez.