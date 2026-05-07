Nueva masterclass de Luis Enrique: destapan la inusual táctica que utilizó PSG para anular al Bayern Múnich en la Champions League

Bajo la estricta mirada de Luis Enrique, PSG ejecutó la misma jugada de forma sistemática y limitó por completo a Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

Paris Saint-Germain sacó un empate clave en el Allianz Arena, ya que con ello se llevó la eliminatoria y es nuevamente finalista de la Champions League. El vigente campeón de la competición logró mantener en cero al tridente Olise-Diaz-Kane hasta el minuto 95 de partido, y todo gracias a una particular medida de su estratega.

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Los estudiosos del fútbol, repasando el partido, se dieron cuenta de la orden que le dio Luis Enrique a los suyos para anular principalmente a Michael Olise, uno de los jugadores más determinantes del mundo en el mano a mano hoy en día. Y funcionó a la perfección.

Los saques de Safonov directo al lateral, una estrategia de Luis Enrique. (Getty)

La táctica consistía en que, en el saque de arco, el arquero Safonov lanzara directamente hacia el lateral, pasando mitad de cancha. Esto propiciaba un saque de banda por la derecha del ataque del conjunto alemán, la zona de Olise.

Allí Luis Enrique mandaba a sus jugadores a hacer una doble marca al extremo del Bayern y recuperar la pelota cerca de la mitad de cancha, para salir rápido al contraataque. Algo similar a lo que hace el PSG con los saques del medio, lo cual ya se popularizó en el fútbol mundial.

La secuencia se dio al menos cinco veces durante el partido, y resultó siempre en que Olise perdiera la posesión de la pelota o que se viera obligado a dar un pase atrás a un compañero, que rápidamente era presionado por los delanteros del PSG.

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Michael Olise fue anulado por la doble marca del PSG, recargando la banda derecha. (Getty)

Esto se tradujo en apenas 4 tiros de Michael Olise, de los cuales solo uno fue al arco, tres de nueve regates completados y el dato posiblemente más llamativo: un total de 30 posesiones perdidas, de acuerdo a las estadísticas provistas por SofaScore.

Puede que la vuelta no haya tenido la friolera de goles de la ida. Apenas fue un 1 a 1 con un gol en el minuto 3 y otro en el 95, pero tácticamente, Luis Enrique volvió a entregar una masterclass como entrenador y mucho tiene que ver en la clasificación del PSG a una nueva final de Champions.

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