Así quedó la tabla de la Copa Sudamericana tras la victoria de River ante Carabobo

Ya se jugaron todos los partidos de la cuarta fecha del certamen. Jornada negativa para la mayoría de los clubes argentinos.

La jornada 4 de la Copa Sudamericana llegó a su fin. Este jueves, se llevaron a cabo los últimos cuatro partidos, dejando varios grupos al rojo vivo de cara a las dos fechas finales del semestre. La victoria de River ante Carabobo fue lo último de la noche copera.

En el primer turno, Boston River cayó en condición de local ante Millonarios, mientras que O’Higgins igualó en Chile ante San Pablo. A última hora, se disputaron los dos juegos correspondientes al grupo H: Blooming vs. Bragantino y Carabobo vs. River.

No fue una buena jornada en líneas generales para los argentinos. Sacando al Millonario, ningún otro equipo de la Liga Profesional logró sumar de a tres. Riestra fue goleado por Gremio, San Lorenzo empató con Deportivo Cuenca, Tigre igualó con Macará, Barracas cayó ante Olimpia y Racing fue derrotado por Botafogo.

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

El fixture completo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana