Boca negociará por Walter Benítez y Gerónimo Rulli para reforzar el arco luego del Mundial 2026

Con Agustín Marchesin lesionado y Leandro Brey entre algodones, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, tan solo puede contar con Javier García y el juvenil Fernando Rodríguez como variantes en el arco de cara a la recta final de la temporada, en la que competirán por el Torneo Apertura y avanzar de ronda en la Copa Libertadores.

Ante esta situación, la intención de Juan Román Riquelme y la dirigencia del club es la de salir a buscar un arquero de experiencia para que se sume al plantel de cara al segundo semestre. En este contexto, hay dos nombres arriba de la mesa por los que intentarán negociar.

Uno de estos nombres es el de Gerónimo Rulli. El arquero de 33 años es titular en Olympique de Marsella y es considerado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Un dato que ilusiona para su llegada es su situación contractual, ya que el vínculo con el club francés termina el 30 de junio del año que viene.

Gerónimo Rulli, uno de los arqueros que busca Boca.

El otro nombre en carpeta es el de Walter Benítez. Aquí la situación podría ser un poco más sencilla debido a que el oriundo de las divisiones inferiores de Quilmes no tiene participación en Crystal Palace, por lo que podría tomar la decisión de cambiar de aires para la próxima temporada.

Walter Benítez, otro arquero que busca Boca.

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Además de esto, Benítez es representado por Kristian Bereit y esto podría acercar su llegada a la institución debido a que tiene una buena relación con la dirigencia de Boca y trabaja con dos jugadores importantes del club, como lo son los mediocampistas Ander Herrera y Santiago Ascacibar.

Así las cosas, en las próximas semanas el Xeneize podría iniciar las negociaciones formales para fichar a uno de estos dos arqueros para reforzar el arco de cara a la segunda parte de la temporada. En ambos casos deberá hacer una importante erogación económica para llegar a buen puerto.

¿Cuánto valen los pases de Walter Benítez y Gerónimo Rulli?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el pase de Walter Benítez, arquero de Crystal Palace, tiene un valor de 5 millones de dólares, mientras que el de Gerómino Rulli está tasado en 8 millones de la misma moneda. Además los clubes dueños de sus pases podrían pedir una cifra más alta.

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