Ousmane Dembélé salió lesionado en la final de la Champions y encendió las alarmas en Francia a 17 días de su debut en el Mundial

El delantero francés pidió el cambio antes del inicio del alargue ante Arsenal y dejó preocupación tanto en el conjunto parisino como en la selección de Francia.

La preocupación se instaló en Bulgaria y no solo alteró al París Saint-Germain, sino que también hizo agarrarse la cabeza a Didier Deschamps y de toda la Selección de Francia. Es que a apenas 17 días del debut mundialista ante Senegal, Ousmane Dembélé salió con molestias físicas en plena final de la UEFA Champions League ante Arsenal.

El delantero francés, que había sido el encargado de igualar transitoriamente el encuentro desde el punto penal en el segundo tiempo, terminó exhausto físicamente. Durante varios tramos del partido se lo vio siendo masajeado por los médicos y recibiendo frío local. Pero las alarmas terminaron de encenderse cuando, en el tiempo de adición, las cámaras comenzaron a captarlo con claras dificultades para moverse.

Finalmente, al darse cuenta de la situación, Luis Enrique decidió que su estrella no saliera a disputar el alargue. En su lugar ingresó Gonçalo Ramos, mientras Dembélé permanecía en el banco con visibles gestos de agotamiento y fatiga.

¡Literalmente "piernas frescas" para Dembélé en la final de la #Champions entre PSG y Arsenal!



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La situación generó todavía más inquietud porque no es la primera vez que el atacante preocupa físicamente en las últimas semanas. Apenas dos semanas atrás, también había sembrado incertidumbre luego de pedir el cambio y retirarse directamente al vestuario en un partido de liga con el PSG. Aquella vez, finalmente, no se trató de una lesión de gravedad y pudo volver rápidamente a las canchas, aunque este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre su estado físico en la antesala del Mundial 2026.

Aún sin detalles sobre su situación, en Francia seguirán de cerca cada movimiento del futbolista, consciente de que cualquier contratiempo a esta altura podría, al menos, comprometer su presencia en el debut mundialista.