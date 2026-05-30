Dónde se está jugando la final de la Champions League 2026 entre Arsenal y PSG

Tras las clasificaciones de franceses e ingleses, todos los detalles sobre la disputa del cotejo decisivo por un nuevo título en La Orejona.

Se define la edición 2025/26 de la UEFA Champions League. Tras el desarrollo de las semifinales hace escasas semanas, solo dos equipos quedaron en competencia para levantar la Orejona en poco más de tres semanas. El Arsenal de Mikel Arteta viene de eliminar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y chocará con el PSG de Luis Enrique que eliminó al Bayern Múnich de Vincent Kompany.

En medio de ese panorama, los equipos clasificados para la instancia decisiva por el prestigioso certamen continental ya empezaron a pensar en la gran final, que se desarrollará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, la capital de Hungría.

El estadio construido desde 2017 e inaugurado en 2019 será la sede de la final de la Champions, que a su vez se convertirá en la tercera final continental que se disputará allí luego de la Supercopa UEFA de 2020 entre Bayern y Sevilla, y la de Europa League 2023 entre el propio Sevilla y Roma.

El Puskás Aréna solo tiene actividad deportiva cuando juega la Selección local, ya que no pertenece a ningún equipo húngaro. Su capacidad total es de 67.215 espectadores y fue construido y diseñado por György Skardelli (Skardelli Studio). Es, por amplia diferencia, el estadio más grande de Hungría y el 52° con mayor capacidad del mundo. En Europa, ocupa el 20° lugar.

El Puskas Arena por afuera en la final de la Champions (Getty)

Así las cosas, Arsenal y el vencedor de la llave de Bayern – PSG se enfrentarán en el imponente estadio húngaro el sábado 30 de mayo. A diferencia de otras ocasiones, este año se disputará a las 18:00 locales, que en Argentina será a las 13:00.

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Las formaciones de PSG y Arsenal

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Leandro Trossard; y Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

El cuadro final de la Champions League