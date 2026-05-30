Por qué no juega Martín Zubimendi hoy en Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

El mediocampista español que disputará el próximo Mundial a las órdenes de Luis de la Fuente no forma parte de la alineación de Mikel Arteta.

Tras conquistar la Premier League después de 22 años, en Arsenal hay gran ilusión por poder coronar también con la primera Champions League de toda su historia, para lo que deberán destronar al campeón defensor PSG este sábado en la final que se disputará en la Arena Puskas de Budapest y que podrá verse en Argentina desde las 13.00 a través de la plataforma de Disney+.

Mikel Arteta ya definió la formación con la que Los Gunners buscarán poner el broche de oro a una campaña que todavía los encuentra invicto en el certamen continental y como el equipo con la valla menos vencida. En la alineación del español, sorprendió especialmente la ausencia de Martín Zubimendi, quien comenzará presenciando el encuentro desde el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Zubimendi en Arsenal vs. PSG?

El hecho de que Martín Zubimendi inicie el partido en el banco de suplentes marca que físicamente está condiciones de jugar la final y la decisión de Mikel Arteta de que sea Lewis-Skelly el acompañante de Declan Rice en mitad de cancha sería puramente táctica.

Desde España, sin embargo, si llegan versiones de que el mediocampista que disputará el próximo Mundial a las órdenes de Luis de la Fuente si ha tenido un desgaste físico muy importante, que lo ha hecho llegar al límite en el final de la temporada y que esto podría justificar su ausencia entre los titulares.

La formación de Arsenal vs. PSG

Miker Arteta decidió que Arsenal salga a la cancha con David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice; Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Leandro Trossard; y Kai Havertz.

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Otra ausencia que llamó la atención fue la de Viktor Gyokeres, uno de los goleadores del equipo, que también corresponde a una decisión táctica del DT.

La confianza de Arteta

En la rueda de prensa previa a la final, Mikel Arteta buscó liberar de presión a sus jugadores expresando que es PSG el equipo que llega como favorito a quedarse con el título, pero se refirió a los méritos que los hacen merecedores no solo de jugar el partido por el título sino también de poder conquistarlo.

“Ha sido una preparación muy buena y hemos merecido estar aquí. Y queremos merecer también ganar la final. Hemos luchado durante tanto tiempo con ganar la Premier League y ahora queremos volver a hacerlo. Hemos luchado y tenemos el nivel necesario. Así que espero mucho coraje y un deseo inquebrantable de ganar“, señaló.

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Y agregó: “Cuando veo a los jugadores, les veo con ganas, con sed de jugar una gran final. Con hambre. Todos quieren ser parte de este partido. Nadie se lo quiere perder. Hemos hablado de la derrota del año pasado. Hemos evolucionado de diferentes maneras y hemos detectado las lagunas del PSG. Aprendimos mucho de los partidos de la temporada”.

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